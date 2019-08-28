Посол Казахстана в Беларуси завершает карьеру дипломата и собирается стать "блуждающим форвардом"

28 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев покидает Минск, завершив здесь свою дипломатическую миссию. Планами на будущее он поделился в беседе с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

Ермухамет Ертысбаев достиг пенсионного возраста и не собирается более оставаться на дипломатической работе или на госслужбе. В его планах - уйти в политику, в публичное пространство, активно работать с интернет-сообществом. "В качестве, скажем так, "блуждающего форварда". Речь идет о политическом, а не о футбольном поле", - пояснил он.

"Я собираюсь активно жить и работать. У нас, когда говорят о работе, обязательно подразумевают какой-то государственный орган - человек должен утром приходить на работу, вечером уходить, раз в месяц получать заработную плату, отчитываться перед начальством. Надо шире смотреть на жизнь. Она открывает столько возможностей! Мы живем в век информации. Информация - это самый главный, ценный товар", - уверен Ермухамет Ертысбаев.-0-