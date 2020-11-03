Посол Китая прибыл в Минск

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн прибыл в Минск, сообщили корреспонденту БЕЛТА в китайской дипломатической миссии.

"Посол прибыл в Минск. С учетом эпидемиологической ситуации и уважения к мероприятиям белорусской стороны по противодействию эпидемии сейчас он по своей инициативе находится на карантине, но скоро начнет свою дипломатическую миссию", - рассказали в посольстве.

"Китай придал большое значение подбору кандидатуры и назначению нового посла в Беларуси. На эту важную должность назначен человек опытный и знакомый с ситуацией в регионе, - отметили в дипмиссии. - Се Сяоюн имеет огромный опыт, в том числе дипломатической работы не только в России и Украине, но и в секретариате Шанхайской организации сотрудничества. В то же время он работал на крупнейшем государственном предприятии Китая - в корпорации CNPC".

Дипломатические отношения между Беларусью и КНР установлены 20 января 1992 года. Во время визита в Китай Президента Беларуси Александра Лукашенко в сентябре 2016 года руководители обеих стран подписали совместную декларацию об установлении наивысшего в истории уровня отношений: доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.-0-