Посол Китая Се Сяоюн вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси

12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюн 12 ноября вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей приветствовал посла Китая на белорусской земле и пожелал успешной и плодотворной работы на новом посту. Стороны подтвердили приверженность принципам железного братства и взаимные намерения дальнейшего углубления всепогодного партнерства.

Министр и посол обсудили планируемые встречи на высшем и высоком уровнях, расширение белорусско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие двух стран на международной арене и совместные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа.

Се Сяоюн родился в 1964 году в городе Харбин провинции Хэйлунцзян. Работал в департаменте по внешним делам Госплана КНР, а затем в Министерстве иностранных дел. В его трудовой биографии - деятельность в генеральных консульствах в Хабаровске, Санкт-Петербурге, в посольствах Китая в России, а также в Украине. В 2016-2018 годах он трудился заместителем генерального директора корпорации CNPC, а в 2018-2020 годах - заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Является магистром по литературе.

"Китай придал большое значение подбору кандидатуры и назначению нового посла в Беларуси. На эту важную должность назначен человек опытный и знакомый с ситуацией в регионе, - отметили ранее БЕЛТА в дипломатической миссии. - Се Сяоюн имеет огромный опыт, в том числе дипломатической работы не только в России и Украине, но и в секретариате Шанхайской организации сотрудничества. В то же время он работал на крупнейшем государственном предприятии Китая - в корпорации CNPC".

Се Сяоюн сменил на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Беларуси Цуй Цимина, который работал в этой должности с 2014 года по сентябрь 2020-го.

Дипломатические отношения между Беларусью и КНР установлены 20 января 1992 года. Во время визита в Китай Президента Беларуси Александра Лукашенко в сентябре 2016 года руководители обеих стран подписали совместную декларацию об установлении наивысшего в истории уровня отношений: доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.-0-