Посол КНДР вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился сегодня с назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-Демократической Республики в Беларуси Зу Зен Боном по случаю его прибытия в нашу страну. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Андрей Дапкюнас приветствовал решение руководства КНДР о направлении в Беларусь первого в истории двусторонних отношений посла КНДР с резиденцией в Минске и пожелал Зу Зен Бону успехов на ответственном посту.

Во время встречи посол передал заместителю министра копии верительных грамот. Стороны обсудили положение и перспективы развития двусторонних отношений, а также сотрудничество в международных организациях.-0-