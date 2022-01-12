Посол КНР: изучение китайского языка стало распространенным явлением в Беларуси

12 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Реализуемые Беларусью и Китаем проекты в областях культуры и образования имеют важное значение. Такую точку зрения высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, выступая на международной научно-практической конференции "Три десятилетия белорусско-китайских отношений и создание сообщества единой судьбы человечества", передает корреспондент БЕЛТА.

"Культурный обмен между Китаем и Беларусью дает хорошие результаты, - сказал дипломат. - Успешно проведены Год туризма, Год образования, было организовано немало других мероприятий - Дни культуры, Недели кино, фотовыставки. Это способствовало углублению взаимного познания и культурной интеграции между двумя народами", - сказал Се Сяоюн.

Посол также отметил, что в 2018 году вступило в силу межправительственное соглашение между Беларусью и Китайской Народной Республикой о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, что напрямую способствовало более свободному гуманитарному обмену между двумя странами. Обе страны подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании и документов об ученых степенях. При этом число иностранных студентов из двух стран увеличивается с каждым годом.

В Беларуси китайский язык включен в перечень пяти иностранных языков, выбранных абитуриентами для прохождения централизованного тестирования. Успешно действуют в стране учрежденные Китаем шесть Институтов Конфуция и два класса Конфуция.

"Изучение китайского языка стало распространенным явлением в Беларуси. Обе страны создали культурные центры в столицах, построив мост, позволяющий народам двух стран лучше понимать друг друга. Традиционная дружба между Китаем и Беларусью с каждым днем все глубже укореняется в сердцах народов и передается из поколения в поколение", - резюмировал Се Сяоюн.-0-