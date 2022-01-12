Посол КНР: мы с белорусскими друзьями успешно выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой

12 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Отношения КНР и Беларуси выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой. Важность этого подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, выступая сегодня на международной научно-практической конференции "Три десятилетия белорусско-китайских отношений и создание сообщества единой судьбы человечества", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава китайской дипмиссии отметил: "Спустя неделю мы будем отмечать важный исторический момент - 30-летие со дня установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Беларусь, которое является общим праздником для народов двух стран. Два дня назад Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Беларуси Александр Лукашенко успешно провели телефонный разговор, высоко оценили достижения двусторонних отношений за последние 30 лет и обозначили будущее направление развития двух стран. Пользуясь случаем, я хотел бы от имени посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь и себя лично поздравить с юбилеем со дня установления дипломатических отношений".

"В условиях переплетения небывалых за столетие перемен в мире и эпидемии COVID-19 мы с нашими белорусскими друзьями вместе прошли важный путь к 30-летию установления дипломатических отношений. В течение этого времени китайско-белорусские отношения выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой, сохранили жизнеспособность и энергию и достигли крупных результатов сотрудничества в различных областях. В мировом сообществе произошли глубокие изменения. Мы стали лучше, чем когда-либо в истории, ощущать, что человечество является единым целым и судьбы народов всех стран переплетены и взаимосвязаны", - сказал посол.

Дипломат считает: за последние 30 лет китайско-белорусские отношения продемонстрировали большую жизнеспособность. "Китай и Беларусь стали по-настоящему близкими братьями, взаимовыгодными партнерами и поддерживающими постоянную связь хорошими друзьями, - сказал он. - По сути говоря, секрет заключается в том, что развитие отношений двух стран соответствует коренным интересам двух народов, отвечает долгосрочным потребностям двух стран в стабильности и развитии и соответствует общим тенденциям мира и развития во всем мире".

Се Сяоюн подробнее остановился на достижениях в развитии китайско-белорусских отношений. "В течение последних 30 лет политические отношения между Китаем и Беларусью непрерывно совершают новые прорывы, - продолжил глава китайской дипмиссии. - Китай - одна из первых стран, признавших независимость Беларуси и установивших с ней дипломатические отношения. Китайско-белорусские отношения совершили подъем на новую ступень трижды - от "дружеских отношений сотрудничества" до "отношений всестороннего стратегического партнерства", а также вплоть до "отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества". Между нашими двумя странами непрерывно укрепляется политическое взаимодоверие и сохраняются частые визиты на высшем уровне".

Посол обратил внимание на то, что обе стороны создали совершенные механизмы сотрудничества, в том числе китайско-белорусский межправительственный комитет по сотрудничеству, и тесно взаимодействуют в международных и региональных делах. "Китайская сторона всегда твердо поддерживает белорусскую сторону в защите ее государственного суверенитета и национального достоинства, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, выступает против необоснованных односторонних санкций в отношении Беларуси и уважает путь развития, выбранный белорусским народом с учетом условий и реальности своей страны. Белорусская сторона в свою очередь оказывает твердую поддержку китайской стороне по вопросам, касающимся коренных интересов Китая, включая вопросы, затрагивающие Тайвань, Синьцзян, Сянган", - сказал Се Сяоюн.-0-

Фото Оксаны Манчук