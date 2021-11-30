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30 ноября 2021, 13:09

Посол КНР в Беларуси: демократия - это не кока-кола с одним и тем же вкусом на весь мир

Се Сяоюн. Фото из архива
Се Сяоюн. Фото из архива

Демократия - это право народов всех стран, а не монополия нескольких государств. Она не должна становиться опиумом для одурманивания народа, а также прикрытием для нападок на другие государства и защитой своей гегемонии. Такую точку зрения выразил в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн, который рассказал о понимании настоящей демократии в контексте недавно состоявшегося 6-го Пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва. Дипломат также подчеркнул, что Китай выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, против необоснованных односторонних санкций и уважает путь развития, выбранный белорусским народом.

- Господин посол, пленум привлек широкое внимание международного сообщества. Расскажите, пожалуйста, об основных итогах мероприятия.

- В Пекине 8-11 ноября 2021 года успешно состоялся 6-й Пленум ЦК КПК. Это значимое мероприятие проведено на важном историческом этапе развития нашей страны - празднования 100-летия основания КПК.

Коммунистическая партия и китайский народ успешно достигли своей цели, намеченной к столетию КПК - всестороннего построения среднезажиточного общества, и сейчас уверенным шагом идут к реализации цели к столетию КНР (в 2049 году) - всестороннему построению модернизированной социалистической державы.

Важнейшим итогом пленума стало принятие Решения ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии. В документе подводится итог масштабной деятельности партии, во время которой были борьба, жертвы и созидание за прошедшее столетие с целью обретения счастья китайским народом и возрождения китайской нации. Кроме того, акцент делается на идеологии, прогрессе и грандиозных достижениях КПК.

В решении дается глубокое разъяснение на тему, почему КПК смогла добиться успеха в прошлом и как продолжит делать это в будущем. С точки зрения основных достижений выделяются четыре исторических периода: одержание великой победы в новодемократической революции, завершение социалистической революции и продвижение социалистического строительства, осуществление политики реформ и открытости и строительство социалистической модернизации, а также открытие новой эпохи социализма с китайской спецификой.

С точки зрения исторического опыта в документе обобщается исторический опыт столетней борьбы КПК как "десять отстаиваний". В частности, отстаивание партийного лидерства, принципа "народ превыше всего", инноваций в теории, независимости и самостоятельности, китайского пути, учета интересов всего мира, первопроходства и новаторства, решимости бороться, а также отстаивание курса на единый фронт и "самореволюции".

- В решении пленума упоминается строительство социалистической политической демократии, подчеркивается необходимость"развития народной демократии во всем процессе". Не могли бы вы пояснить суть тезиса?

- Развитие народной демократии во всем процессе - важная тема, выдвинутая генеральным секретарем Си Цзиньпином, основанная на обобщении практики строительства социалистической политической демократии в Китае. Эта важная тема была записана в итогах пленума, она ярко прояснила характеристики и преимущества социалистической демократии в Китае, а также обогатила и развила марксистские взгляды на народную демократию, задала прогрессивное направление и предоставила Китаю фундаментальное руководство для развития социалистической демократической политики и строительства социалистической политической культуры в новую эпоху.

Китайская народная демократия во всем процессе - это всесторонняя и всеобъемлющая демократия. Прежде всего, народная демократия во всем процессе имеет усовершенствованную институциональную систему, сильно поддерживает демократическую практику, а также гарантирует верховенство народа. КПК придерживается доминирующего положения народа, исходя из национальных условий и реалий Китая она создала базовую политическую систему, которая состоит из института собраний народных представителей в качестве ее фундаментальной политической системы, института многопартийного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК, института национальной районной автономии и института низового народного самоуправления в качестве ее основной политической системы, заложила прочную институциональную основу для защиты коренных интересов самых широких слоев народа.

Народная демократия во всем процессе гарантирует, что вся власть в стране принадлежит народу и полностью реализует демократические права. На практике более 99% граждан Китая в возрасте старше 18 лет пользуются правом на участие в демократических выборах. После начала политики реформ и открытости на всех предыдущих прямых выборах депутатов в Собрание народных представителей округов и поселков уровень участия избирателей составлял около 90%, то есть гарантировано, что результаты выборов полностью отражают волю большинства народа.

Народ различными путями, через различные каналы проводит обстоятельные консультации по вопросам, касающимся личных интересов, чтобы найти самые важные общие пожелания и требования всего общества. При этом партия и государство придерживаются принципа демократического централизма при принятии всех решений, полностью прислушиваются к мнениям всех сторон, чтобы гарантировать демократичный процесс принятия решений. Таким образом, народ широко и напрямую вовлечен в управление общественными делами, осуществляя самоуправление, самообслуживание, самообразование и самоконтроль.

Хочу также обратить внимание, что народная демократия во всем процессе эффективно защищает и развивает фундаментальные интересы народа, действительно решает насущные проблемы Китая. Самым важным путем из тысячи путей является тот, который приносит наибольшую пользу. Именно благодаря упорству и развитию народной демократии во всем процессе и продвижению национального развития с четкой опорой на народ Китай смог за десятилетия завершить процесс индустриализации, который развитые страны проходили сотни лет, и стал второй по величине экономикой мира, реализовал "два чуда": быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности.

Совокупная мощь государства, в том числе научная, технологическая, оборонная мощь и культурная, а также международное влияние, значительно повысилась, а жизнь народа значительно улучшилась, что в полной мере демонстрирует колоссальный эффект демократии в китайском стиле. Китай достиг своей цели, намеченной к столетию КПК, - всестороннего построения среднезажиточного общества, исторически решил проблему абсолютной бедности и уверенно начал новый путь к всестороннему построению модернизированной социалистической державы. Подавляющее большинство китайцев являются созидателями, участниками, защитниками и крупнейшими получателями выгоды народной демократии во всем процессе. Они высоко одобряют, твердо поддерживают и полны веры в демократию в китайском стиле.

- Господин посол, недавно Соединенные Штаты предложили провести саммит "за демократию". Какую оценку вы можете дать этому предложению?

- В последнее время некоторые страны, возглавляемые США, настаивают на приватизации концепции "демократии", собирая по кусочкам так называемый саммит за демократию, пытаясь создать новую конфронтацию на международной арене. Такой подход состоит в том, чтобы спровоцировать идеологическую конфронтацию между странами, что является полным искажением и осквернением демократии.

Нахождение в группировке под знаменем так называемой демократии, где бессмысленное вмешательство во внутренние дела других стран и даже жестокое подавление с целью ограничить нормальное развитие других стран и право на лучшую жизнь - это как раз и есть величайшая антидемократия, то есть автократия, гегемония и тоталитаризм. Демократия должна быть реальной, а не пустым лозунгом. Она не должна становиться опиумом для одурачивания или одурманивания народа, а также не должна становиться прикрытием или предлогом для нападок и дискредитации других стран и защиты своей гегемонии.

Демократична страна или нет - об этом должен судить народ данной страны, а не определенные люди. Факты доказали, что американская демократия - это не образец для других стран. Беспорядки в Конгрессе США в начале года развенчали миф об американской демократии, а внутриполитическая поляризация и социальные разрывы усилились.

Кстати, последний отчет Исследовательского центра Пью показывает, что подавляющее большинство американцев глубоко разочарованы политической системой своей страны, а так называемый маяк демократии в США давно рухнул. Соединенные Штаты, страна с огромным "дефицитом демократии", не имеют права критиковать демократическую политику других стран, не говоря уже о проведении саммита во имя "демократии".

- По вашему мнению, каким образом Китай и Беларусь как страны, придерживающиеся политической системы и пути развития в соответствии со своими национальными условиями, могут совместно бороться с вмешательством отдельных стран во внутренние дела других государств под лозунгом"демократии"?

- В последние годы благодаря стратегическому руководству и личной заботе Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества сохраняют здоровое и стабильное развитие.

Китайская сторона твердо поддерживает белорусскую сторону в защите суверенитета государства и национального достоинства, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, выступает против необоснованных односторонних санкций против вашей страны и уважает путь развития, выбранный белорусским народом в соответствии с его национальными условиями.

Белорусская сторона также поддерживает Китай по вопросам, связанным с Синьцзяном, Тибетом, Южно-Китайским морем и правами человека. Две страны тесно сотрудничают в международных делах и твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов и важных озабоченностей двух стран. Это самая мощная контратака на акты ложной демократии и реальной гегемонии.

Демократия - это не кока-кола с одним и тем же вкусом на весь мир. Демократия - это право народов всех стран, а не монополия нескольких государств. КПК привела народ к утверждению принципов народной демократии и социализма, установлению и непрерывному развитию социалистической системы в большой восточной стране и к созданию новой формы человеческой политической цивилизации.

Китай готов работать рука об руку со всеми прогрессивными силами в мире, включая Беларусь, твердо поддерживать страны в следовании наиболее подходящей для себя политической системе и пути развития, постоянно раскрывать истинный смысл такой общечеловеческой ценности, как демократия, а также вносить еще больший вклад в прогресс человеческой политической культуры, в глобальное мирное развитие и в построение сообщества единой судьбы человечества.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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