Посол КНР: встав с колен и укрепившись, китайская нация совершила масштабный скачок в развитии

Китай продолжает устойчиво развиваться, преодолевая трудности и демонстрируя миру успехи. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн в связи с 72-й годовщиной провозглашения Китайской Народной Республики. Дипломат рассказал о достижениях Китая, особенно в условиях коронавирусной эпидемии, а также о том, как продвигается в нынешних современных условиях сотрудничество с Беларусью и какими он видит перспективы взаимодействия.

"В этом году исполняется 72 года со дня образования Китайской Народной Республики и 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая, - отметил дипломат. - С момента своего создания Компартия Китая возглавила китайский народ, объединила все силы для движения вперед и добилась существенных достижений, которые привлекли внимание всего мирового сообщества".

Посол подчеркнул, что успехи дались нелегко: "Встав с колен, разбогатев и став сильнее, китайская нация совершила великий скачок в развитии. Реализация великого возрождения китайской нации стала необратимым историческим процессом. Китай успешно достиг "цели первого столетия" - построено среднезажиточное общество, положен конец бедности. Сейчас Китай с полной энергией движется к достижению "цели второго столетия" - всестороннему построению модернизированной социалистической державы".

Се Сяоюн обратил внимание, что с начала этого года социально-экономическое развитие Китая выдержало воздействие эпидемии. "Экономическую статистику за первую половину 2021 года можно назвать "промежуточным отчетом" экономики Китая в этом году, а также первым полугодовым отчетом начала 14-й пятилетки. Исходя из условий нового этапа развития, в первом полугодии Китай полностью реализовал такие новые концепции развития, как инновационность, координированность, экологичность, открытость и совместное разделение плодов развития, продвинув построение новой архитектоники развития "двойного цикла".

Так, в первом полугодии ВВП Китая увеличился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средние темпы роста за два года составили 5,3%. При этом 14-я пятилетка взяла хороший старт. Продолжает укрепляться внешнеэкономическое сотрудничество. Общий объем импорта и экспорта в первом полугодии составил $2,79 трлн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,4%. Масштабы внешней торговли достигли рекордно высокого уровня, доля международного рынка стабильно растет, структура торговли продолжает оптимизироваться. При этом быстро развиваются новые бизнес-форматы и новые модели внешней торговли, масштабы трансграничной электронной торговли увеличились почти в 10 раз за пять лет.

"Это показывает, что экономическая деятельность Китая продолжает устойчиво восстанавливаться, стабильно укрепляться, - считает Се Сяоюн. Кроме того, активно развивается научно-технологическая составляющая. Зонд "Тяньвэнь-1" успешно сделал посадку на Марсе. Был успешно запущен пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-12". Сделаны также крупные прорывы в исследованиях ядерного синтеза, значительно увеличился уровень самообеспеченности отечественными микросхемами".

Посол также отметил, что в условиях продолжающейся эпидемии COVID-19 и трудной задачи восстановления мировой экономики достижения Китая в области развития подобны "лучу надежды", дали новый рецепт глобального ответа на эпидемию, придали новый импульс восстановлению мировой экономики, предоставили новые возможности углублению глобального сотрудничества.

"С начала этого года Китай одержал победу над бедностью, материальное благосостояние народа улучшилось как никогда ранее в истории, - продолжил дипломат. - За последние восемь лет в Китае в среднем каждый год выводились из бедности более 10 млн человек, что эквивалентно численности населения целой страны среднего размера. По действующему в Китае критерию, после начала политики реформ и открытости Китая в 1978 году 770 млн малоимущих сельских жителей были выведены из нищеты. Китай на 10 лет ранее запланированного срока достиг цели сокращения бедности, сформулированной в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Вклад Китая в глобальное сокращение бедности составил более 70%, что стало образцом для международного дела сокращения бедности, а также принесло надежду всему международному сообществу", - рассказал глава дипмиссии.

По его словам, с начала этого года Китай продолжает твердо придерживаться концепции формирования сообщества единой судьбы человечества. "Своим новым развитием Китай предоставляет миру все больше и больше новых возможностей, вносит большой вклад в глобальное развитие. "Китай всегда твердо придерживается ключевой позиции ООН в международных делах и играет важную роль в обеспечении международной беспристрастности и справедливости", - сказал Се Сяоюн.

Дипломат коснулся развития связей между Беларусью и КНР: "С начала этого года китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества поддерживают здоровое и стабильное развитие, а дружба между "железными братьями" становится все крепче. В начале года Председатель Си Цзиньпин и Президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обозначили направления развития отношений между двумя странами. Под их стратегическим руководством и благодаря их личной заботе китайско-белорусские отношения непрерывно повышают свое качество и уровень. Политическое, торгово-экономическое, научно-техническое, образовательное, гуманитарное и межрегиональное сотрудничество двух стран развивается и углубляется по намеченному направлению и уже достигло больших результатов. С января по август этого года взаимный общий объем импорта и экспорта товаров достиг $2,503 млрд, увеличившись на 44,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года".

Посол обратил внимание, что в том числе значительно выросли поставки сельскохозяйственной продукции из Беларуси в Китай. Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", являющийся образцовым проектом совместного строительства "Одного пояса, одного пути", сохранил хорошие темпы развития в условиях эпидемической ситуации.

"После начала COVID-19 совместная борьба Китая и Беларуси с эпидемией стала ярким моментом сотрудничества между двумя странами, - продолжил посол. - Обе стороны оказывают друг другу помощь, предоставляя медицинские материальные средства и обмениваясь опытом борьбы с эпидемией. Правительство Китая безвозмездно передало в дар Беларуси три партии вакцины от COVID-19 общим количеством 900 тыс. доз и собирается предоставить четвертую партию вакцины, что дает белорусской стороне надежные ресурсы в борьбе с эпидемией. А также это демонстрирует высокий уровень двусторонних отношений и глубокую дружбу между двумя народами".

Он обратил внимание, что обе страны тесно сотрудничают в международных делах и твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся ключевых интересов и важных проблем. Китайская сторона твердо поддерживает белорусскую сторону в защите ее государственного суверенитета и национального достоинства, противодействует вмешательству внешних сил во внутренние дела Беларуси, выступает против необоснованных односторонних санкций против Беларуси и уважает путь развития, выбранный белорусским народом в соответствии со своими национальными реалиями.

Посол выразил уверенность в том, что в дальнейшем дружба между Беларусью и КНР будет только крепнуть.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-