Посол Молдовы: надеюсь и впредь на позитивные отношения с Беларусью

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Молдовы и Беларуси развиваются на позитивной ноте. Важность этого отметил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в нашей стране Виктор Сорочан, который завершает дипломатическую миссию в нашей стране.

Дипломат выразил надежду на здравую политику в дальнейшем развитии отношений между двумя государствами и уверенность в том, что сотрудничество будет продолжаться в положительном ключе.

Посол подчеркнул, что нота грусти есть в связи с тем, что он покидает Беларусь. При этом он сказал, что у него есть большое удовлетворение от работы в нашей стране. "Проработал чуть больше 4 лет, объездил всю страну и познакомился с белорусским народом, а также работой экономики, предприятий Беларуси, - рассказал Виктор Сорочан. - Все оставляет хорошее впечатление".

Кроме того, посол дал высокую оценку руководству страны, которое заботится о людях. "Не просто занимается обустройством государства, но и создает его полноценным, независимым государством".

Он поделился впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко: "Что касается встречи с Президентом, это всегда производит очень сильное впечатление, это очень уверенный в себе человек, знает, что делает".

Посол подчеркнул: "Наши отношения с Беларусью строятся на очень позитивной ноте. За 30 лет независимости мы всегда ощущаем дружескую поддержку, заботу о нашей стране. Мы очень ценим тот опыт, который есть в Беларуси. У нас создано немало совместных предприятий. Работает более 90 соглашений и документов, которые заключены между нашими странами".

Он также отметил, что в прошлом году две страны подписали важный документ о взаимном признании трудового стажа для граждан. Сейчас готовятся к подписанию соглашения о реадмиссии и о взаимном признании водительских прав.

Кроме того, в настоящее время Беларусь и Молдова также работают над организацией СП по сборке лифтов, автобусов МАЗ в Молдове. "Я уверен, что это будет развиваться и дальнейшем", - заметил он.

"Очень хотелось бы, чтобы в этой непростой обстановке в мире, где очень высока турбулентность, наши страны были очень внимательны друг к другу в отношении высказываний, принятия решений, - подчеркнул Виктор Сорочан. - Это моменты, которые могут повлиять на судьбы наших людей. Поэтому я очень надеюсь на здравую политику, на здравое мышление и на то, что дружба между нашими странами, отношения между нашими государствами останутся на том уровне, на котором есть сегодня, а, может быть, и лучше. Улучшать всегда есть что. Я желаю белорусскому народу процветания, вашей стране - хорошего развития, успехов".

"И чтобы вы всегда помнили, что молдоване являются для вас друзьями и всегда вас поддержат, если это будет необходимо", резюмировал глава дипломатической миссии.

Дипломатические отношения между странами установлены 19 ноября 1992 года. С тех пор между государствами заключено свыше 90 договоров и соглашений, регулирующих вопросы правовых отношений. Поступательно развиваются политический диалог, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество между Республикой Беларусь и Республикой Молдова.-0-