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10 августа 2021, 17:29

Посол Пакистана - о бизнес-планах, поставках тракторов и мастер-классе по росписи фургонов

Во время интервью
Во время интервью

Беларусь и Пакистан в этом году, несмотря на связанные с COVID-19 ограничения, активно развивают экономическое и культурное сотрудничество. Как рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Беларуси Саджад Хайдер Хан, на двусторонней повестке дня - обмены визитами, разработка соглашений и создание совместных предприятий. А вскоре в Минске откроется художественная и фотовыставка, которая познакомит минчан с культурой Пакистана.

- Господин посол, как в целом вы оцениваете развитие двусторонних отношений между Беларусью и Пакистаном на этом этапе, особенно в условиях пандемии COVID-19, затормозившей мировое сотрудничество и развитие?

- Пакистан очень ценит отношения с Республикой Беларусь, нашим важным партнером и другом. Политические контакты между двумя странами превратились в прочное и всестороннее партнерство. Во время взаимодействия обе стороны разделяют общее видение и общую цель - углубление и расширение существующего сотрудничества во всех сферах, включая экономику, культуру, промышленность, инвестирование, оборону, сельское хозяйство, фармацевтику, образование, науку и технологии.

Рад сообщить, что в течение первых восьми месяцев этого года страны провели несколько встреч, большинство из которых были не в режиме онлайн, а, что называется, глаза в глаза, несмотря на сохраняющуюся ситуацию с коронавирусом.

Беларусь и Пакистан прилагают большие усилия для реализации более 80 соглашений и меморандумов о взаимопонимании, заключенных между нашими странами. Кроме того, около 20 соглашений / меморандумов о взаимопонимании находятся на заключительной стадии переговоров.

Большую роль в расширении двусторонних контактов играет межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Шестое ее заседание планируется провести в декабре в Минске.

Кроме того, обсуждаются сроки проведения следующего заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Хочу заметить, что эффективное торговое сотрудничество стало ключевым фактором для двусторонних отношений между Пакистаном и Беларусью. В феврале посольство Пакистана при поддержке БелТПП провело встречу с белорусскими бизнесменами. В апреле Федерация торгово-промышленных палат Пакистана совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой организовала четвертое онлайн-заседание пакистано-белорусского делового совета.

В настоящее время идет процесс создания совместного предприятия по производству тракторов. В апреле известная пакистанская бизнес-группа Master Motor посетила Беларусь и начала переговоры с МТЗ о создании совместного предприятия. Между тем, речь идет также о том, чтобы в течение года экспортировать в Пакистан 3 тыс. тракторов МТЗ, что почти вдвое больше, чем в 2020 году.

Хочу также рассказать, что министр национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана вместе с бизнес-делегацией (представителями предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности) приняли участие в выставке "Белагро-2021" и провели встречу с министром сельского хозяйства Беларуси по вопросам расширения сотрудничества в этой сфере.

Кроме того, 27 июля в белорусской столице прошел пятый раунд двусторонних политических консультаций между Пакистаном и Беларусью. Заместитель министра иностранных дел Пакистана Мухаммад Тарик встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и пригласил его посетить Исламабад в удобное для него время.

Отношения между двумя странами в сфере обороны также постепенно развиваются. В феврале Беларусь участвовала в качестве наблюдателя в военно-морских учениях AMAN-21 в Карачи. В марте в Минске успешно прошло третье заседание пакистано-белорусской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, что придало динамику двустороннему сотрудничеству в области обороны. Министр оборонной промышленности Пакистана Зубайда Джалал приняла участие в выставке MILEX-2021 в июне, а также провела переговоры с белорусскими коллегами.

Хочу обратить внимание, что парламентская делегация Пакистана во главе со спикером Национальной ассамблеи Асадом Кайсером планирует посетить Беларусь в сентябре 2021 года, сроки уточняются.

- Как складываются культурные связи между Беларусью и Пакистаном?

- Пакистан очень заинтересован в развитии двустороннего культурного сотрудничества с Беларусью. Посольство Пакистана проявляет активность в продвижении культурных контактов с белорусскими партнерами.

Мы провели несколько художественных и фотовыставок, танцевальных представлений в нескольких городах, включая Минск, Борисов и Витебск. Кроме того, работаем над созданием эффективных связей между высшими учебными заведениями двух стран.

В стадии разработки в настоящее время находится меморандум о взаимопонимании между Национальным колледжем искусств (г.Лахор) и Белорусским государственным университетом культуры и искусств.

- Господин посол, вы посетили "Славянский базар", поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями.

- Впечатления самые позитивные. Хочу рассказать, что при поддержке Витебского облисполкома 15 июля посольство Пакистана открыло выставку картин и фоторабот "Сокровища Пакистана" в Музее истории частного коллекционирования. На выставке было представлено около 70 картин известного пакистанского художника Джимми Инженера и работ фотографа Хамида Хусейна.

Выставка была организована как раз во время 30-го международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", важного культурного события. Экспозиция прошла очень успешно и дала уникальную возможность познакомить белорусов и гостей фестиваля с нашей национальной культурой, туристическим потенциалом. Это стало первым опытом сотрудничества с Витебской областью в контексте "Славянского базара".

Ранее в апреле в Белорусском государственном университете культуры и искусств мы также проводили выставку, где презентовали нашу культуру. Хочу заметить, что Пакистан с его разнообразными и завораживающими пейзажами, многообразной культурой, чарующей музыкой и уникальной кухней очень привлекателен для туристов.

Чтобы знакомить друг друга с культурой, мы намерены и в будущем организовывать обмен музыкантами, певцами, писателями, поэтами, артистами и художниками.

- Что будет представлено на выставке, которая откроется в Минске 12 августа?

- В художественной галерее "Университет культуры" посольство откроет выставку, приуроченную ко Дню Независимости Пакистана. На ней будут представлены картины известных пакистанских художников Садеквайна и Джимми Инженера, а также работы фотографа Хамида Хусейна. Кроме того, мы пригласили из Пакистана двух мастеров по росписи фургонов для проведения трех мастер-классов для наших друзей из Беларуси. Помимо этого, две белорусские скрипачки также исполнят пакистанские инструментальные мелодии. Уверен, выставка будет способствовать тому, чтобы в Беларуси больше узнали о культуре и традициях Пакистана.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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