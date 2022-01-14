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Политика
14 января 2022, 17:30

Посол: понимали, что остаемся практически единственным связующим звеном между Беларусью и Казахстаном

Протесты в Казахстане, которые начались 2 января, быстро переросли в вооруженные столкновения. Основной удар пришелся на Алматы, где были окружены больницы и захвачен аэропорт. Все это время в стране находились сотни наших соотечественников. Многие из них не могли даже сообщить близким о своем состоянии. Единственным связующим звеном с родной страной для них стало наше посольство. Сколько обращений за помощью туда поступило, есть ли среди пострадавших белорусы и как Казахстан оправляется от удара, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин.

- Спустя несколько дней после начала протестов в новостях сообщили, что мародеры грабят магазины и бьют витрины, окружены больницы в Алматы. Вы общались с белорусами, которые оказались в эпицентре беспорядков?

- Общаться с нашими соотечественниками мы начали даже немного раньше - когда протестная активность лишь проявилась в Мангистаусской области. Звонки поступали от белорусских грузоперевозчиков, которые сообщили, что в этом регионе толпа людей заблокировала дороги и уже двое суток невозможно двигаться по трассе. Позднее, в ночь с 5 на 6 января обращения стали поступать от белорусских граждан из Алматы. Они оказались в городе по разным причинам и не смогли улететь в ночь на 6 января из-за начала массовых беспорядков, захлестнувших южную столицу, и захвата аэропорта.

- Павел Владимирович, вы в первые дни нового года находились в столице? Как узнали о том, что в стране начались беспорядки?

- Посольство Республики Беларусь в Республике Казахстан находится в Нур-Султане, а это более 1000 км от Алматы, где был эпицентр событий. О том, что начались и постепенно захлестнули большинство регионов Казахстана массовые беспорядки, мы узнали, как и большинство, из СМИ. Все сотрудники белорусского загранучреждения в тот момент находились на месте. Паники не было, поскольку люди все опытные, осознают и понимают, как необходимо вести себя в случае чрезвычайной ситуации. Тем более для подобных ситуаций разработаны соответствующие инструкции. 5 января в Казахстане ввели чрезвычайное положение. Глава государства мобилизовал силовые структуры, военных и оперативно организовал их работу, неоднократно выступал с обращениями к населению. Кроме того, в соответствии с его распоряжением, были усилены меры по обеспечению безопасности дипломатических представительств.

- Как была организована работа посольства все это время?

- Оно было переведено на круглосуточный режим. Мы понимали: из-за того, что отсутствовали связь и интернет, мы останемся практически единственным связующим звеном между Беларусью и Казахстаном как со стороны государственных органов, так и со стороны наших граждан. В тот же вечер организовали работу горячей линии, номера телефонов разместили на сайте посольства и в социальных сетях. Интернет появлялся в первые сутки беспорядков часа на два. Но для нас было важно, чтобы работа дипломатического представительства не останавливалась.

- Были ли обращения белорусов за помощью в посольство?

- Наши граждане стали обращаться в первые же часы после начала беспорядков, и мы признательны им за сознательность и доверие. Посольство находится на значительном расстоянии от Алматы, а основные звонки поступали именно оттуда, но мы готовы были при критическом развитии ситуации организовать вывоз белорусов. Более того, их обращения давали нам более четкую картину, что происходит, помогали объективно оценивать, в чем именно нуждаются люди, и оперативно оказывать необходимую поддержку.

Среди белорусов были те, кто не смог улететь 6 и 7 января. Мы совместно с авиакомпанией "Белавиа" помогали им переоформлять и приобретать билеты, поскольку кассы из-за отсутствия Интернета не работали.

К нам также обращались родственники, знакомые и коллеги тех, кто перестал выходить на связь. Жительница Барановичей дозвонилась в слезах в посольство: она не знала, что с дочерью, которая находится на последнем месяце беременности. Женщина с мужем проживает в Алматы. Связались с ней, уточнили - все в порядке. Передали информацию, успокоили мать. Не может оставить равнодушным человечность и взаимовыручка наших соотечественников, которая проявилась в этой критической ситуации. Белоруска, которая несколько лет живет в Алматы, находясь в стрессовой ситуации, обращалась неоднократно к нам за поддержкой, а спустя некоторое время позвонила и предложила помощь тем, кто в ней нуждается. И этот список можно продолжать.

- Есть ли среди пострадавших жители нашей страны?

- Мы начали внимательно отслеживать ситуацию начиная со 2 января, когда протесты только набирали обороты. Информации о наших гражданах, которые бы пострадали либо оказались втянутыми в массовые беспорядки, нет и не было. Всего с 6 января по настоящее время по этим и другим вопросам обратились 62 человека. Сведений о задержанных либо пострадавших во время протестов гражданах Беларуси в посольство не поступало.

Сейчас проверяем опубликованную в СМИ информацию о том, что в период массовых беспорядков житель Орши попал в реанимационное отделение Кызылординской больницы. Выясняем причины и то, какая помощь ему необходима.

- Среди миротворцев ОДКБ были и наши военнослужащие. Как оценивается миссия организации в Казахстане?

- В Договоре о коллективной безопасности существует статья 4, смысл которой сводится к тому, что если один из участников ОДКБ подвергнется агрессии, иные члены по просьбе этого государства незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на коллективную оборону. Это как раз именно тот случай. О том, что Казахстан подвергся атаке террористических банд, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев. С такой оценкой были солидарны и главы других государств-членов ОДКБ. 5 января Касым-Жомарт Кемелевич обратился к ним с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы. Так что, с точки зрения международного права, ситуация с задействованием миротворческого потенциала ОДКБ в Казахстане абсолютно корректная и обоснованная. На этом фоне все спекуляции на данную тему ряда зарубежных "экспертов" выглядят нелепо.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный период времени до стабилизации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы организации. Уже утром 6 января первый борт с миротворцами прибыл в Казахстан. Это произошло оперативно. Знаете, в первую очередь был заметен и важен яркий психологический эффект. Местные жители почувствовали уверенность в том, что смогут преодолеть кризис, увидели и оценили руку помощи, протянутую им братскими народами. Это дорогого стоит. Ну, и конечно же, была критически важна фактическая помощь местным правоохранителям в стабилизации обстановки, поскольку оказались высвобожденными значительные силы для усиления борьбы с террористами и мародерами.

Да, миротворцы не принимали участия в боевых акциях, они взяли под охрану ряд объектов военной инфраструктуры, связи и энергетики, отвечающих за жизнедеятельность республики. Как сказал наш Президент: "Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы - люди мирные. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им". В составе миротворческой миссии ОДКБ действовал белорусский воинский контингент - рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Наши военнослужащие охраняли артиллерийский арсенал в поселке Копчегай и военный аэродром Жетыген под городом Алматы. Сегодня, 14 января, все белорусские ребята благополучно вернулись домой.

Наши миротворцы действовали четко, оперативно и очень слаженно. Отмечается высокий уровень подготовки, профессиональная экипировка и выверенная координация во взаимодействии со своими коллегами из стран-членов ОДКБ.

- По информации СМИ, во многих городах были разрушены административные и общественные здания, уничтожены памятники. Как сейчас выглядит город? Как ведут себя люди на улицах?

- Казахстан постепенно приходит в себя. То, что произошло, стало неожиданностью не только для его жителей, но и для всей международной общественности. Перестрелки, взрывы, мародерство, погромы и поджоги зданий, гибель простых граждан и тех, кто по долгу службы защищал города от бандитов - это то, что пришлось пережить за короткое время Казахстану. Мы с горечью и состраданием воспринимаем это, поскольку для нас Республика Казахстан близкая, по-настоящему дружеская страна, в которой проживает немало наших соотечественников. Более того, Беларусь, пройдя подобные испытания, как никто другой понимает боль за родное государство, когда предпринимаются попытки вероломно его разрушить. Убежден, что у Казахстана достаточно сил и ресурсов, чтобы выстоять, восстановиться и стать еще лучше, привести в порядок пострадавшие города, усилить позиции государства во всех сферах.

Юлия ГАВРИЛЕНКО,

газета "7 дней".-0-

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