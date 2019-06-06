Посол России рассказал, какими принципами будет руководствоваться при работе в Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, какими принципами будет руководствоваться при работе в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Мезенцева, он испытывает самые позитивные эмоции от прибытия в Минск и ожидает "интересной работы, включенности коллектива посольства в огромную взаимоувязанную и многогранную деятельность" для укрепления, расширения двусторонних отношений.

Дмитрий Мезенцев рассказал об установке, которую он получил от руководства России при назначении послом. "Сделать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь были еще более результативными, чтобы это чувствовали люди, чтобы (сохранялись - Прим. БЕЛТА) традиции братских народов, национальной славянской культуры, экономическое взаимодействие, возможность и готовность перенимать друг у друга лучший опыт", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, намерен ли он продолжать работать в той же стилистике, что и предыдущий посол Михаил Бабич, Дмитрий Мезенцев отметил, что не может сравнивать свой стиль работы со стилем предыдущего главы российской дипмиссии, потому что ранее с ним не работал. Посол заверил, что хочет, чтобы "двери российского посольства были широко распахнуты для всех друзей".

Журналисты также поинтересовались, как посол собирается преодолеть некоторую настороженность в обществе, которая возникла в период пребывания его предшественника, на что Дмитрий Мезенцев ответил, что споры могут возникать даже в семье, отношения между государствами не исключение. "Но эти споры надо рассматривать через призму стратегического партнерства и той удивительной практики многолетних отношений, которую выстроили наши народы, представители властных структур регионов. Это есть важнейший результат. Не видеть это, недооценивать - неправильно", - подчеркнул он. Посол заверил, что очень внимательно относится к настроениям и мнению белорусского общества. "Что касается опасностей и напряжения, которое вы (журналисты - Прим. БЕЛТА) отмечаете, то отношение к этому должно быть самое внимательное. Как с этим поступать? Только большей открытостью, объяснением того, что иногда кажется недосказанным, пояснением шагов, которые позволяют лучше понимать партнера", - сказал он.

Дмитрий Мезенцев убежден, что потенциал Договора о Союзном государстве очень велик и обе страны могут сделать еще очень многое во благо своих народов на фундаменте и с учетом национальных интересов.

Руководитель российской дипмиссии напомнил, что 8 июня в Минске состоится масштабное празднование по случаю Дня России и пригласил туда всех желающих.-0-