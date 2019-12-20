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20 декабря 2019, 22:00

Посол России: Союзное государство - это пример для практики отношений в ЕАЭС

Дмитрий Мезенцев. Фото из архива
Дмитрий Мезенцев. Фото из архива

20 декабря, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Союзное государство Беларуси и России является примером для практики отношений, которая формируется и совершенствуется в формате Евразийского экономического союза. Такое мнение сегодня высказал журналистам посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"И Беларусь, и Россия, выстраивая систему отношений в рамках Союзного государства, являются и ключевыми игроками в ЕАЭС. И здесь противопоставлять практику Союзного государства и ЕАЭС неправильно. Важно, наоборот, самым внимательным образом анализировать успехи союзного строительства и взаимодействия в рамках "пятерки", к которому стремятся государства. И учитывать самое лучшее - новый опыт, практики, предложения, новаторство сторон", - сказал дипломат, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, насколько успешное взаимодействие в ЕАЭС зависит от решения вопросов в белорусско-российской повестке.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что отношения России с Беларусью выстраиваются на протяжении всего постсоветского периода, и они всегда были взаимозаинтересованными, братскими и глубокими.

Комментируя белорусско-российские переговоры, в том числе прошедшую в Санкт-Петербурге встречу глав государств, посол отметил их огромное значение. "Содержательно, очень подробно обсужден весь блок интеграционных экономических вопросов. Важно отметить и то, что буквально совсем недавно национальные лидеры вместе с главами правительств самым подробным образом обсуждали те вопросы, которые требуют еще шлифовки, взаимного согласования и доработки, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Последовательно, шаг за шагом идет работа по сверке тех позиций, которые дают очевидный результат".

Дмитрий Мезенцев также констатировал, что значительное продвижение по обсуждаемым темам достигнуто в том числе за период после предыдущей встречи президентов в Сочи 7 декабря, о чем рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Да, действительно, еще необходимо обсудить ряд вопросов в нефтяной и газовой сферах. Эти вопросы, абсолютно убежден, будут обсуждаться сторонами безотлагательно. Но это вопросы, решение по которым не связано впрямую с разработкой дорожных карт", - уточнил дипломат.

Он пояснил, что дорожные карты и программа действий по реализации союзного договора - это возможность проведения согласованной политики по поддержке национальной промышленности двух государств, аграрно-продовольственного сектора, проведения сбалансированной работы таможенных служб, работа по сближению и унификации законодательств, в том числе налогового. Речь также идет о взаимодействии в сфере цифровых технологий, операторов связи, разработчиков программного обеспечения и по другим направлениям. "Тот объем работ, который проделан правительствами, огромен. Реализация дорожных карт в будущем предполагает издание, дополнение, осовременивание более 700 нормативно-правовых актов", - акцентировал внимание Дмитрий Мезенцев.

Он отметил, что по реализации союзного договора уже сделано немало, но предстоит сделать еще больше.

Посол подчеркнул уникальную ценность того, что связывает Россию и Беларусь, народы двух стран. "Переоценить невозможно. И очень важно это понимать, уметь рассказать миллионам людей. Говоря об этом, приглашать к строительству совместных планов. Не только на уровне государств, но и на уровне предприятий, бизнес-объединений, отраслей, - сказал Дмитрий Мезенцев. - Очень важно - на уровне регионов. Межрегиональные отношения не только особо важны, но и выгодны двум сторонам".

Дипломат также считает, что стороны пока недостаточно используют систему гуманитарных связей, культурный, туристический потенциал, взаимодействие в сферах образования, науки, прикладных исследований. "И можно много больше сделать для того, чтобы молодые люди (Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА) лучше знали друг друга, постигали тот огромный мир, который называется Россия, и историю, потенциал, возможности, культуру Беларуси", - считает он.-0-

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