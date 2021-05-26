Посол России в Беларуси: произошедшее в Риге показалось диковатым, это незрелая реакция

Евгений Лукьянов. Фото из архива
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов прокомментировал журналистам недавний инцидент в Риге со снятием государственного флага Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Дипломат отметил, что иногда полезно что-то не делать в попыхах. "То, что произошло в Риге, мне как недавнему послу России в Латвии показалось диковатым, когда министр иностранных дел и мэр города снимают белорусский флаг. Снимается флаг России...", - сказал он.
"Я не говорю о профессионализме, соблюдении стандартов международного права. Мне кажется, это какая-то по меньшей мере незрелая реакция", - подчеркнул Евгений Лукьянов.
Как сообщалось БЕЛТА, в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран - участниц турнира. Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 24 мая публично заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику.-0-