Посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 30 апреля провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Евгением Лукьяновым по случаю вручения копий верительных грамот. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.-0-