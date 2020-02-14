Посол Сербии: можно с оптимизмом смотреть на торгово-экономические отношения с Беларусью

14 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич считает перспективным развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом он заявил журналистам в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Взаимный товарооборот по итогам прошлого года сложился на уровне $150 млн. "Объективно говоря, это мало. Мы не удовлетворены этим. Еще два года назад было около $200 млн", - отметил посол. По его словам, на уровень взаимной торговли влияют рыночная конъюнктура, внешние факторы. Тем не менее, есть основания рассчитывать на рост экономического сотрудничества. "Убежден: мы можем с оптимизмом смотреть на наши торгово-экономические отношения", - подчеркнул Велько Ковачевич.

"Сербия - это быстро развивающаяся европейская страна, даже я иногда бываю удивлен темпами этого развития", - сказал с долей юмора дипломат. "Все страны мира развивают взаимовыгодные отношения, это правильно. Так делают и Сербия с Беларусью. Но что отличает отношения наших стран - это взаимное доверие, искренность, готовность сотрудничать по всем направлениям. Такая открытость - она очень редкая, - обратил внимание Велько Ковачевич. - Сербия знает из своего трагического опыта, как важна моральная, политическая поддержка в трудные времена".

По его мнению, страны, не обладающие значительными природными энергоресурсами, как Беларусь и Сербия, должны сконцентрироваться на реализации своего научно-технического потенциала. Это направление он считает перспективным в двустороннем взаимодействии.

Развивается также сотрудничество в банковской, промышленной сферах, сельском хозяйстве. "В дорожных картах развития сотрудничества отдельным пунктом указано оказание содействия "Могилевлифтмашу" по вхождению на рынок Сербии. Прорабатывается вопрос организации поставок белорусских троллейбусов и электробусов для городского транспортного предприятия Белграда, карьерной техники БелАЗ, - перечислил посол. - Успешно развиваются поставки в Сербию продукции "Белшины", "Могилевхимволокна" и так далее. Прорабатываются поставки автомобилей Geely для оснащения парка МВД Сербии".

В этой европейской стране работает совместное производство тракторов и автобусов МАЗ. В прошлом году организовано производство пожарных машин на базе белорусских шасси МАЗ, прорабатывается вопрос поставки сельхозтехники и организации сборочного производства комбайнов "Гомсельмаш". Недавно Минск посетила делегация Министерства сельского хозяйства Сербии, которая побывала на предприятиях мясомолочного комплекса. По итогам этого визита возможна организация поставок молочной продукции и мяса птицы на сербский рынок.

Посол обозначил позитивную динамику политических контактов на уровне глав государств, парламентов. В прошлом году Сербию посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Но мы ни в коем случае не хотели бы остановиться только на этом межгосударственном высоком уровне. Мы бы хотели, чтобы как можно больше сербов приезжали в Беларуси, а белорусов - к нам, чтобы развивались межличностные контакты", - отметил он.

Кроме того, Велько Ковачевич обратил внимание на успешную кооперацию двух стран в военно-технической сфере. В качестве примера сотрудничества он привел модернизацию в Беларуси самолетов МиГ-29 для нужд сербских ВВС. Четыре воздушных судна были переданы Беларусью сербской стороне в феврале 2019 года в рамках военно-технической помощи. Позже по запросу Сербии в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" организовали ремонт и доработку самолетов в части навигационной системы, системы вооружения, радиоэлектронной защиты. На выполнение заказа, по предварительным оценкам, требовалось от года до полутора лет. "Они будут экспортированы (в Сербию. - Прим. БЕЛТА) через три-пять месяцев", - сказал посол.-0-