Посол Шри-Ланки вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел Беларуси

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Шри-Ланки Ламаванса Мигахаланде Дураге 14 декабря вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси Сергею Алейнику, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Сергей Алейник поприветствовал шри-ланкийского дипломата на белорусской земле и выразил надежду на плодотворную совместную работу по укреплению белорусско-ланкийских отношений.

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и Шри-Ланки, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций.

Особое внимание собеседники уделили активизации существующих двусторонних механизмов сотрудничества, включая совместную белорусско-ланкийскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, а также политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.-0-

Ламаванса Мигахаланде Дураге. Фото МИД