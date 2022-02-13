Посол: торговые отношения между Ираном и Беларусью будут укрепляться

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые отношения между Ираном и Беларусью будут укрепляться. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Беларуси Саид Яри в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Дипломатические отношения между Ираном и Беларусью были установлены 29 лет назад. С самого начала они строились на принципах взаимного уважения и уверенности в друг друге. Сейчас между руководителями наших стран установлены очень хорошие отношения", - сказал Саид Яри.

По его словам, в ближайшем будущем, с учетом налаживания отношений с Евразийским экономическим союзом, торговые отношения между Ираном и Беларусью будут укрепляться. "Я считаю, что между нашими странами имеется очень большой потенциал, который не используется должным образом, - акцентировал внимание он. - Наши президенты подчеркнули важность и необходимость разработки дорожной карты сотрудничества, этим занимаются Министерства иностранных дел двух стран. Особенно большой потенциал есть в сфере энергетики, экономики, науки и технологий. Еще одна сфера, которой нужно уделить больше внимания, - это туризм и в целом установлению отношений между народами двух стран. На заседании совместной консульской комиссии, которая состоялась 1 декабря 2021 года, была достигнута договоренность об упрощении визового режима для туристических групп. Один из очень важных шагов в укреплении двустороннего сотрудничества - это организация прямого авиарейса между столицами наших стран. Для этого мы приложили очень много усилий. Я надеюсь, в ближайшем будущем этот прямой рейс будет организован".

По мнению посла, в Беларуси борьба с распространением коронавируса организована достаточно хорошо - как на уровне самих людей, так и на уровне государства. "Я видел, что люди хорошо соблюдают все необходимые протоколы, план всеобщей вакцинации выполняется государством с серьезным подходом. В целом, я бы оценил белорусский путь борьбы с пандемией как успешный", - подчеркнул Саид Яри.

Что касается санкционного давления на Беларусь, он отметил: "Мы осуждаем применение санкций и считаем такую политику изначально обреченной на провал. Независимость требует определенных расходов. Любая страна, которая хочет быть независимой, на нее сразу налагают санкции. В отношении Беларуси произошло то же самое - независимая политика белорусского государства привела к тому, что американцы ввели против вашей страны санкции. Я уверен, что белорусский народ с достоинством пройдет через этот сложный период, - констатировал дипломат. - Мир многополярен, он не ограничен Соединенными штатами и западными странами. Сейчас формируются новые центры, новые полюса в сфере экономики, в военной сфере. Беларусь может развивать отношения со странами Азии, Ближнего Востока, с Россией, Китаем и таким образом справиться с санкциями".-0-