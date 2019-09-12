Посол Великобритании уверена в активном развитии торговых связей с Беларусью после Brexit

12 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Великобритании является важным более активное развитие политических и торговых связей с Беларусью после Brexit. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявила журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Жаклин Перкинс, которая сегодня вручила верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Brexit - это большая возможность для нас, чтобы развивать отношения со многими странами мира. Я думаю, еще будет сотрудничество с Евросоюзом, потому что мы уйдем из Евросоюза, но не уйдем из Европы. И поэтому надеюсь на хорошие отношения со всеми странами, в том числе с Беларусью", - заявила дипломат.

Она обратила внимание на важность активизации политических отношений с Беларусью. "Это очень важно для нас, так же как и развитие торговых связей. Для Великобритании в целом важны торгово-экономические отношения, особенно после Brexit", - сказала дипломат.

Жаклин Перкинс подчеркнула, что это ее первое место как посла. Дипломат рассчитывает на то, что белорусско-британские контакты будут в дальнейшем развиваться в позитивном ключе.

Она также поделилась, что в настоящее время изучает белорусский язык. Ранее выучила русский и арабский языки.-0-