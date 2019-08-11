Посол Великобритании: в деле сохранения мира Беларусь принимает активное участие

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Великобритании Фионна Гибб, которая завершает свою дипмиссию в стране, положительно оценивает миротворческие усилия Беларуси. Об этом она заявила в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Я положительно оцениваю усилия Беларуси в этом направлении. То, что ваша страна предложила сделать Минск местом проведения переговоров, заслуживает особой благодарности. Убеждена, что другие страны также приветствуют эту инициативу Беларуси, ведь стороны имеют возможность встретиться и обсудить ситуацию. Ваша страна уделяет боьшое внимание вопросам безопасности. Для Беларуси очень важна безопасность в Европе. Это касается не только Украины. В деле сохранения мира Беларусь принимает активное участие", - заявила дипломат.

Говоря о Беларуси, Фионна Гибб отметила увеличение числа британских туристов. "Но хочу пояснить: большинство британцев все же предпочитают проводить свои отпуска на солнце и у моря - в Греции, Испании, Франции. Но Беларуси есть, что предложить, и это подходит туристам из других категорий", - уверена посол.

В качестве примеров она назвала красивую природу в Беларуси, развитие экотуризма, возможность посетить объекты из списка ЮНЕСКО, заповедники. Фионна Гибб также дала высокую оценку возможностям медицинского туризма, и в частности стоматологические услуги: У вас очень высокое качество обслуживания. Я сама обращалась здесь к услугам специалистов и была впечатлена уровнем сервиса. И конечно это дешевле, чем в Великобритании".

Отвечая на вопрос о дальнейших приоритетах в работе посольства, дипломат предположила, что ее преемницей будет продолжен курс в рамках общей политики в отношении Беларуси. "Мы будем и дальше развивать экономические, торговые отношения, поощрять реформы в сфере доступа к правосудию, свободы собраний, слова, свободных и честных выборов, и продолжим диалог с правительством Беларуси", - сказала она.-0-