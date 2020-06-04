Посол: визит Виктора Орбана - новый этап белорусско-венгерского сотрудничества

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июня совершит первый официальный визит в Республику Беларусь. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Александр Пономарев рассказал корреспонденту БЕЛТА об историческом контексте белорусско-венгерского взаимодействия, о взаимной заинтересованности в развитии контактов, о взаимоотношениях с венгерской партией Фидес, ориентированной к открытости на Восток, а также о предполагаемых к обсуждению на переговорах темах.

- Александр Леонидович, политический диалог между Беларусью и Венгрией выходит на новый качественный уровень. Какие факторы способствовали столь динамичному развитию отношений между странами?

- Венгрия для Беларуси всегда была и остается важным и надежным партнером, с которым мы стремимся выстраивать полномасштабный диалог. При этом наш интерес взаимен и обусловлен многими факторами.

Обе страны расположены в Центральноевропейском регионе, сопоставимы по размерам и населению. Беларусь и Венгрия имеют объединяющие их исторические моменты, уходящие своими корнями в далекое прошлое. Например, личность Стефана Батория, который в конце XVI века являлся одновременно венгерским и польским королем, а также великим князем литовским.

Очень важно, что между нами не было и нет серьезных противоречий и разногласий. Нас связывают десятилетия тесной экономической кооперации, гуманитарных контактов. Уже 20 лет работает белорусское посольство в Будапеште, 13 лет - венгерское в Минске. За этот период нам удалось создать серьезную базу для развития взаимовыгодных и добрососедских отношений на долгосрочную перспективу.

Правительство Венгрии во главе с партией Фидес (Венгерский гражданский союз) развивает с нами отношения с опорой на свою стратегию "Открытие на Восток". Мы же, помня принципиальную позицию Фидес (когда она была еще в изоляции) о неприемлемости политики изоляции и санкций в Европе, остаемся открыты для откровенного диалога с этим правительством.

Важно, что правительства двух стран работают на позитив, нацелены на развитие всего спектра сотрудничества. За последний год, например, серьезную динамику получили отношения между пограничными ведомствами двух стран.

По моему мнению, регулярные прямые рейсы авиакомпании "Белавиа" из Минска в Будапешт способствуют расширению контактов. Кстати, связывающие две столицы рейсы сохранялись на протяжении всего периода ограничений из-за эпидемии коронавируса. А благодаря договоренности между министерствами иностранных дел в апреле-марте был обеспечен транзит для 26 граждан Беларуси, возвращавшихся на родину из соседних стран через Будапешт. Аналогично и белорусская сторона приняла все меры для обеспечения возвращения венгров домой.

Хочу обратить внимание, что интенсивный и доверительный диалог налажен между министрами иностранных дел. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в марте этого года уже в четвертый раз посетил нашу страну. Главы внешнеполитических ведомств регулярно встречаются и на различных многосторонних площадках. Имеются ежегодные программы межмидовского взаимодействия, предусматривающие поддержку в международных организациях и проведение консультаций по широкому спектру вопросов международной и двусторонней повестки дня. Несомненно, четыре визита министерского уровня из Венгрии в Беларусь только за 2019 год улучшили качество политического диалога, придали импульс развитию сотрудничества между странами в ряде перспективных областей. Одним словом, оба правительства кропотливо и системно работали для того, чтобы этот визит состоялся.

- С каким багажом торгово-экономического сотрудничества мы подходим к визиту? Охарактеризуйте структуру белорусско-венгерского товарооборота.

- Багаж действительно накопился, и он достаточно весомый и разнообразный. 2019 год мы завершили ростом товарооборота в 1,3 раза к 2018 году, который составил $253,7 млн. Почти в 1,7 раза вырос наш экспорт в Венгрию, который составил $131 млн. О потенциале для улучшения данных показателей говорят пиковые значения товарооборота и экспорта 2007-2008 годов, которых мы пока не достигли.

С другой стороны, за последние более чем 10 лет Беларусь и Венгрия серьезно преобразились, стали более технологичными и продвинутыми промышленными странами. Много внимания уделяется товарам с высокой добавленной стоимостью, основанным на новых технологиях и современных конструкторских решениях.

Не удивительно, что на таком фоне номенклатура белорусского экспорта изменилась. В 2007-2008 годах белорусский экспорт на 43-48% складывался за счет нефтепродуктов. В 2019 году сопоставимый объем обеспечен поставками железнодорожных электропоездов экстракласса.

Современный белорусский экспорт в Венгрию почти на 48% складывается за счет поставок железнодорожных вагонов и комплектующих, на 13,1% - тракторов и запасных частей, на 12,3% - продукции лесной отрасли и деревообрабатывающей промышленности, на 2% - металлов и изделий из них, на 1,4% - калийных удобрений.

Почти 23% - продукция нефтехимии, перерабатывающей промышленности и прочие товары. Они не менее важны и интересны. Это не только промежуточные материалы - химические нити, волокна, кабели, провода, востребованные в производстве других товаров, но и конечный продукт - игрушки, чулочно-носочные изделия. Пытливый клиент сможет найти их как в столице Венгрии, так за ее пределами.

Полагаю, что структура белорусского экспорта на сегодняшний день в целом отражает реальный спрос в Венгрии на те белорусские товары, которые в этой стране конкурентоспособны.

Закупки товаров в Венгрии в 2019 году выросли на 5,8% и составили $123 млн. Беларусь остается для Венгрии прогнозируемым импортером лекарственных средств, автозапчастей, продукции химической промышленности. С учетом переговоров по ряду проектов в сельском хозяйстве ожидаем рост импорта домашней птицы, возможно, кукурузы.

В торговле услугами имеем устойчивое положительное сальдо, в первую очередь благодаря грузоперевозкам. Экспорт услуг в 2019 году составил $17,5 млн (плюс 14,1%), импорт $5,6 млн (плюс 40,2%).

Хочу обратить внимание, что есть определенный дефицит разрешений на проезд белорусских перевозчиков по территории Венгрии в двустороннем сообщении, а также в/из третьих стран. Но венгерские партнеры об этом знают и, надеюсь, пойдут навстречу нашим ожиданиям.

- Какие механизмы используются для наращивания белорусского экспорта в Венгрию?

- Если коротко - политические и экономические. Визит премьер-министра, пожалуй, тем и примечателен, что оба инструмента могут быть задействованы максимально эффективно, своевременно и в интересах обеих сторон.

Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству - ведущая двусторонняя площадка, где идет сверка часов, сближаются позиции и вырабатываются решения по широкому кругу актуальных вопросов экономической и гуманитарной повестки дня. Итоги совместной работы за минувший год подведены на 10-м заседании данной комиссии, которое впервые в истории двусторонних отношений состоялось в формате видеоконференции.

Работу межправкомиссии успешно дополняют заседания смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению, рабочих групп по туризму, по вопросам науки и технологий. Надеемся, что список расширится и за счет тематики строительства.

Уже скоро будем готовы предложить новую площадку и предпринимателям. Начата работа над созданием Совета делового сотрудничества, с которым связываем не только новые деловые контакты, оживление экспорта и инвестиционного взаимодействия. Эта площадка могла бы стать дискуссионной платформой, где обсуждаются проблемные вопросы, вырабатываются новые идеи и рекомендации для правительств двух стран по развитию двусторонней торговли.

К созданию совета мы пригласили подключиться структуры субъектов товаропроводящей сети белорусских экспортеров в Венгрии - ЗАО "Белмастрой" и ООО "Беларус Трактор". Их мнение, знания и опыт обещают быть интересными для тех, кто еще только осваивается на венгерском рынке.

Вне всякого сомнения, важные инструменты в нашей работе - выставки, визиты, форумы и деловые встречи. Период вынужденного простоя придется оперативно наверстывать в ближайшие месяцы. Отстать сегодня - значит потерять рынок завтра. Думаю, что бизнес это понимает. БелТПП, Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен совместно с венгерскими партнерами, надеюсь, поддержат организацию двусторонних мероприятий. Полагаем, что до конца года они пройдут уже в очном формате как в Минске, так и в Будапеште. Причем темы могут быть самые разные. Из уже запланированных к проведению в ближайшие месяцы - деревообработка. Рассчитываем, что бизнес подскажет и другие.

- А как развивается сотрудничество с Венгрией в области образования, в научно-технической сфере?

- Сотрудничество в сфере образования между нашими странами развивается на основе межправительственного соглашения от 2009 года. В 2014-м правительствами дополнительно подписана программа, предусматривающая выделение образовательных грантов: 50 стипендий для Беларуси и 10 стипендий для Венгрии.

За период ее реализации в Беларуси получили образование 10 венгерских граждан, в Венгрии - около 70 белорусских граждан. Заполняемость выделяемых квот, как мы видим, оставляет желать лучшего. Например, только четыре венгерских студента в 2019/2020 учебном году пожелали воспользоваться грантами на обучение по специальности "русская филология", а на 2020/2021 год интерес к обучению по ней проявил только один венгерский студент. К сожалению, это единственная специальность, которая у нас предлагается в соответствии с действующей программой.

Поэтому мы внесли предложение, и рассчитываем, что Минобразования нас поддержит, о расширении перечня специальностей, доступных для обучения венгерским студентам, в том числе на английском языке.

Для лучшего понимания друг друга, несомненно, важно взаимное языковое проникновение. Белорусские и венгерские студенты имеют возможность изучать венгерский и белорусский языки, не выезжая из страны. В 2019/2020 учебном году 43 студента Минского государственного лингвистического университета изучали венгерский язык в качестве факультативной дисциплины. А семеро венгерских студентов смогли ближе познакомиться с белорусским языком в Будапештском университете Этвёша Лоранда, где преподавание языка в качестве факультатива осуществляется с 1994 года.

Имеются перспективы двустороннего взаимодействия в научной сфере. Среди них не только фундаментальные исследования, например, по вопросам онкологии, но и прикладные - разработка беспилотных летательных комплексов, композиционных материалов, систем идентификации и сопровождения товаров, аграрные технологии, лекарственные препараты.

Национальная академия наук Беларуси готова оказать своим коллегам содействие в организации конгресса даже по теме освоения космоса. До конца года состоится очередное заседание рабочей группы по исследованиям, развитию и инновациям, где, рассчитываем, будет дан импульс не только имеющимся направлениям сотрудничества, но и новым перспективным темам.

- Как бы вы охарактеризовали сотрудничество с Венгрией в области туризма, перспективы восстановления туристических потоков между странами?

- В 2019 году в Беларусь въехало 6380 венгров, из них 527 в качестве организованных туристов. Благодаря наличию прямых авиарейсов "Белавиа", а также возможности безвизового нахождения в Беларуси до 30 дней значительная часть венгерских туристов предпочитает самостоятельное посещение и изучение нашей страны.

Чтобы продемонстрировать таким туристам, что в Беларуси также есть чем удивить, посольство в 2019 году организовало поездку в нашу страну популярного венгерского блогера. Он проехал практически по всем белорусским регионам и рассказал затем о наиболее запоминающихся местах нашей страны в статье, вышедшей в венгерской версии журнала National Geographic.

Венгерские достопримечательности традиционно пользуются спросом у белорусских туристов (Будапешт, знаменитые купальни, озеро Балатон и лечебный курорт Хевиз). Наши граждане, кстати, в большей степени предпочитают знакомиться с Венгрией в рамках организованных туристических поездок. В прошлом году Венгрию посетили 5074 человека.

К сожалению, кризис туристической отрасли, порожденный эпидемией коронавируса, не обошел и Венгрию. В частности, на банкротство подал один из крупнейших туроператоров Венгрии компания Robinson Tours, имеющая, к сожалению, задолженности перед белорусскими партнерами. Надеемся, что данная ситуация будет носить единичный характер, а венгерская сторона на государственном уровне подключится к ее урегулированию. В том числе и для обсуждения этой проблемы на днях состоялась онлайн-конференция Министерства спорта и туризма Беларуси с Венгерским агентством по туризму.

- Беларусь и Венгрия имеют многолетнее взаимодействие в области спорта. Чем отмечено это сотрудничество за последние годы?

- Сотрудничество в сфере спорта осуществляется достаточно эффективно, в основном на уровне взаимодействия между федерациями. Спортсмены из Венгрии за последние полтора года принимали участие в проводимых в Беларуси соревнованиях по вольной и греко-римской борьбе, фигурному катанию, боевому самбо, биатлону, таиландскому боксу и тяжелой атлетике. Белорусские спортсмены участвовали в международных соревнованиях по настольному теннису, борьбе, гандболе, плаванию, а также в Европейских играх Маккаби 2019 года.

В 2019 году Будапешт в полной мере оправдал титул европейской столицы спорта, продемонстрировав свое гостеприимство и навыки в организации крупных спортивных мероприятий. Нам импонирует пристальное внимание, которое венгерское правительство уделяет международным спортивным мероприятиям. К сожалению, Кубок Федерации по теннису, где должна была выступать белорусская женская сборная, перенесен, как и финальные матчи по футболу Евро-2020.

Венгерская спортивная делегация была одной из самых представительных на II Европейских играх в Минске, а в Будапеште, в преддверии игр, состоялась церемония эстафеты "Пламя мира", в которой приняли участие тысячи жителей города.

Мы прилагаем усилия для практического наполнения межведомственного протокола о сотрудничестве в области физической культуры и спорта в части активизации обмена спортивными командами для прохождения тренировочных сборов на спортивных объектах обеих стран. Особенно интересен опыт Венгрии в тех видах спорта, где они традиционно сильны, - плавание, водное поло, фехтование, баскетбол, волейбол, гандбол. В Венгрии, кстати, в столичном "Ференцвароше" уже второй сезон успешно выступает белорусский футболист Николай Сигневич. Недавно стало известно о переходе гандболиста минского СКА Алексея Ушала в венгерский клуб "Орошхаза".

- С учетом такого благоприятного политического и экономического фона, каковы ожидания от предстоящего визита в Минск Виктора Орбана?

- Визит такого уровня - это серьезный экзамен для двух правительств с точки зрения полноты и эффективности взаимодействия. Безусловно, оба правительства получат новые ориентиры от глав государств и в ближайшие месяцы будут работать еще более энергично и сосредоточенно в выполнении достигнутых договоренностей. Да и не только правительства. Серьезный импульс получит межпарламентское взаимодействие, где на данный момент остается серьезный резерв для повышения частоты и уровня двусторонних контактов.

Замечу, что четкого сигнала о готовности от правительств двух стран поддержать инициативы ожидает бизнес. Перспективные идеи и проекты, востребованные экономикой, должны быть заметны и простым гражданам наших стран. В их числе - проект производственной кооперации по линии заводов "Штадлер" в Беларуси, Венгрии и Швейцарии. Новые двухэтажные электропоезда повышенной комфортности, а их будет не менее четырех десятков, уже скоро должны выйти на пригородные линии Будапешта.

Венгрия готовится к замене устаревших моделей автобусов, обслуживающих пассажиров на городских и пригородных линиях. Не секрет, что Минский автомобильный завод давно вынашивает идею показать в Европе свой новый электробус. Буду рад, если среди первых его испытают венгерские транспортные компании.

Придания политического импульса требуют наработки в строительной сфере, атомной энергетике, банковском деле, а также птицеводстве. Наши венгерские партнеры располагают передовыми технологиями в фармацевтике, водосбережении, производстве автокомпонентов. Важно, что с некоторыми из них коллеги готовы делиться, что открывает возможности для трансфера технологий и обмена инвестициями.

В целом направлений для сотрудничества достаточно. Подключиться к их проработке мы пригласили агентства по привлечению инвестиций и по развитию экспорта обеих стран.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-