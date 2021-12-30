Посол Вьетнама вручил копии верительных грамот замминистра иностранных дел Беларуси

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич 30 декабря принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Нгуен Ван Нгы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"В ходе встречи заместитель главы внешнеполитического ведомства и дипломат обсудили перспективы активизации политического сотрудничества между двумя государствами и контактов на высшем, высоком, а также межведомственном уровнях", - рассказали в МИД.
Собеседники обменялись мнениями об актуальных вопросах развития двусторонних отношений в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах, а также о реализации совместных проектов по промышленной кооперации.-0-