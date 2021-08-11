Посольство Беларуси в Бельгии временно приостановило прием граждан по консульским вопросам

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Бельгии по техническим причинам временно приостановило прием граждан по консульским вопросам. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

"Уважаемые граждане, с учетом совершенного неизвестными поджога здания посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам", - говорится в объявлении.

Информация о возобновлении приема посетителей будет размещена дополнительно. По всем неотложным вопросам в посольстве предложили обращаться в консульский отдел загранучреждения по телефону +32 2 340 02 95 либо по электронной почте be.consul@mfa.gov.by.-0-