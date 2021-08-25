Посольство Беларуси в Зимбабве откроют до конца января 2022 года 

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Зимбабве откроют до 31 января 2022 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 августа 2021 года №477, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





Министерству финансов поручено финансировать расходы на открытие и содержание посольства Беларуси в Зимбабве в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом.





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Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.-0-