Посольство Чехии в этом году реализует четыре проекта для углубления сотрудничества с Беларусью

21 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Чехия намерена углублять торгово-экономические отношения с Беларусью. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в Беларуси Томаш Перницкий сегодня на встрече с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым, передает корреспондент БЕЛТА.

"По нашим статистическим данным, в прошлом году Чехия и Беларусь достигли товарооборота в $500 млн. Это очень хороший результат, но мы должны его углублять. Это основная цель моей дипломатической миссии", - подчеркнул Томаш Перницкий. Для углубления сотрудничества с Беларусью в нынешнем году чешское посольство намерено реализовать четыре крупных проекта. Три из них связаны с организацией миссий белорусских бизнесменов и предпринимателей в Чехию для знакомства с традициями рыбопроизводства в озерах, отраслью пивоварения и предприятиями, которые занимаются выпуском пивоваренного оборудования, а также достижениями в реконструкции водоочистных сооружений. В последнем дипломат видит значительный потенциал для развития двусторонних отношений, так как чешские компании обладают в этой сфере значительным опытом и знаниями. Одна из них в прошлом году выиграла тендер на проведение реконструкции городских очистных сооружений Бреста и положительно себя зарекомендовала в процессе работы.

Четвертый проект предусматривает проведение миссии чешских бизнесменов для знакомства и налаживания деловых контактов с партнерами из Минской и Витебской областей.

По словам председателя Витебского облисполкома, в области работает 14 предприятий с чешским капиталом. За прошлый год товарооборот региона и Чехии вырос в 1,6 раза. Один из эффективных путей приумножения данного результата на взаимовыгодных условиях губернатор видит в увеличении количества совместных предприятий, в том числе в рыбоводстве, например, по разведению и переработке форели и осетровых. "Совместные предприятия - это база, ключевая основа. В этом оптимизация затрат, потенциал конкурентоспособности", - добавил Николай Шерстнев.-0-