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Политика
30 октября 2019, 14:02

Посольство Израиля в Беларуси не работает в связи с забастовкой израильского МИД

Фото freepik.com
Фото freepik.com

30 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Израиля в Беларуси сегодня не работает в связи с забастовкой израильского Министерства иностранных дел. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в израильской дипмиссии в Минске.

"Сегодня с часа ночи МИД Израиля официально объявил забастовку в связи с конфликтом с Министерством финансов страны, - пояснили в посольстве. - Эта забастовка внутренняя и не имеет отношения ни к Беларуси, ни к какой-либо другой стране".

Израильские дипломаты выразили надежду, что забастовка не принесет ущерба простым гражданам.

Как сообщалось ранее, МИД Израиля закрывает дипломатические представительства за рубежом. "Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить соглашения, достигнутые и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля, и применить в одностороннем порядке к посланникам Государства Израиль за границей процедуру, меняющую давно установленный порядок, мы вынуждены закрыть дипломатические миссии Израиля за рубежом", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте израильского внешнеполитического ведомства.

Вход в миссии запрещен, услуги гражданам на данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не предоставляются. "К сожалению, Министерство финансов не оставило нам иного выбора, поскольку его действия наносят ущерб необходимым для успеха этой работы средствам и инструментам. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен в ближайшее время", - отметили в МИД Израиля.-0-

МИД Израиля закрывает диппредставительства за рубежомМИД Израиля закрывает диппредставительства за рубежом
Вход в миссии запрещен, услуги гражданам на данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не предоставляются.

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дипломатия забастовка Израиль
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