Посольство Израиля в Минске возобновило работу

1 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство Израиля в Беларуси с 1 ноября возобновило работу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в израильской дипломатической миссии.

"Деятельность возобновлена, сегодня мы вышли на работу в обычном режиме", - подчеркнули в посольстве Израиля.

Как сообщалось, 30 и 31 октября из-за трудового конфликта были закрыты 103 израильских дипломатических представительства по всему миру, в том числе в Беларуси. Все они возобновляют работу 1 ноября.

Израильский суд по трудовым конфликтам 31 октября издал временный запрет на продолжение забастовки в посольствах и консульствах. Документ будет действовать 25 дней, на протяжении которых Министерство иностранных дел и Министерство финансов Израиля должны урегулировать возникшие разногласия.-0-