Посольство Катара в ближайшее время начнет работу Минске

5 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Четвертый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Беларуси и Катара состоялся 5 ноября в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, катарскую - генеральный секретарь Министерства иностранных дел доктор Ахмад Хассан аль-Хаммади. В ходе консультаций собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также дали оценку состоянию и перспективам белорусско-катарского диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях.

"Особое внимание стороны уделили вопросам открытия посольства Государства Катар в Минске, которое начнет свою работу в ближайшее время. В Беларусь уже прибыли два катарских дипломата для открытия посольства", - рассказали в пресс-службе.

Фото МИД

Белорусский и катарский дипломаты обсудили тематику расширения двусторонних торговых связей, инвестиционного сотрудничества, обмена визитами делегаций деловых кругов. Они согласились с тем, что более детально эти и другие вопросы нужно обсудить во время следующего заседания совместного межправительственного комитета по сотрудничеству, которое запланировано на следующий год.

Кроме того, руководители белорусской и катарской делегаций обменялись мнениями по вопросам развития ситуации на Ближнем Востоке и в европейском регионе, а также рассмотрели взаимодействие двух государств в рамках ООН и других многосторонних международных организаций.-0-