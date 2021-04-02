Посольство КНР в Беларуси: нападки США на другие страны необоснованны и неоправданны

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападки США на другие страны необоснованны и неоправданны. Об этом заявило посольство КНР в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Государственный департамент США 30 марта опубликовал доклад о положении в области прав человека в различных странах за 2020 год, в котором он акцентирует внимание на основных целях своих геополитических нападок, таких как Китай, Беларусь, Россия, Мьянма и Венесуэла. Касаясь Китая, в докладе отмечается, что в Синьцзяне имели место "геноцид и преступления против человечности", направленные против меньшинств. Это не имеет ничего общего с реальностью. При этом совершенно очевидно желание американской стороны создать раскол в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - рассказали в посольстве КНР.

В этом китайском районе проживает около 20 млн уйгуров, которых внешние силы хотели бы использовать для дестабилизации ситуации в Китае. "Создать беспорядки среди уйгурского населения и оказать давление на центральное правительство изнутри, а не извне - вот цель этих американских "добродетелей", - отметили в диппредставительстве.

"Так называемый и преподносимый иностранными силами "геноцид" в Синьцзяне - это не что иное, как попытка США расшатать Китай изнутри. С 2010 по 2018 год уйгурское население в Синьцзяне выросло до 12,7 млн человек, увеличившись на 2,5 млн. Прирост уйгурского населения в 12,5 раз больше, чем населения ханьцев, - добавили в посольстве КНР. - Никому не удастся дестабилизировать ситуацию, и Китайская Народная Республика не приемлет никакого рода вмешательств, в том числе под видом защиты прав человека".-0-