Посольство Монголии планируется открыть в Беларуси

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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планы по открытию в Минске посольства Монголии обсуждались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного с министром иностранных дел этой страны Дамдины Цогтбаатаром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
"Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-монгольского сотрудничества, включая обмен визитами на разных уровнях, открытие посольства Монголии в Беларуси, практическую реализацию Генерального соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Монголии о предоставлении экспортного кредита, активизацию межпарламентских контактов и развитие двусторонней договорно-правовой базы", - отметили в МИД.-0-