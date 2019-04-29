Посольство Швейцарии планируется открыть летом в Минске

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцария, пока не имеющая полноценного посольства в Беларуси, планирует открыть его летом 2019 года в Минске. Об этом сегодня журналистам сообщил глава комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации и сопредседатель парламентской группы дружбы Швейцария - Беларусь Филиппо Ломбарди, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в Минске работает отделение посольства Швейцарской Конфедерации. Его официальное открытие состоялось 11 февраля 2008 года. "Открыть посольство планируется этим летом, - сказал Филиппо Ломбарди. - Мы работаем над тем, чтобы это решение было принято в ближайшее время, рассматриваем все возможные варианты".

Необходимость в открытии полноценного посольства обусловлена в том числе активным развитием торгово-экономических отношений двух стран. Уже сейчас в Беларуси работает много компаний со швейцарским капиталом, отметил парламентарий.

Филиппо Ломбарди также заместитель председателя Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. Он принимает участие в ее конференции "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания", которая проходит в эти дни в Минске.

Первая конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоялась в марте 2018 года в Азербайджане. Цель минского мероприятия - максимально полно представить экономический и инвестиционный потенциал Беларуси как важного звена экономического пояса Шелкового пути. Участниками минской конференции станут парламентарии и представители деловых кругов из Австрии, Азербайджана, Италии, Кыргызстана, Монголии, России, Сербии, Турции, Швейцарии. Группа поддержки Шелкового пути создана в 2017 году на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Деятельность группы в рамках ПА ОБСЕ направлена на расширение сфер сотрудничества и укрепление политических, экономических и культурных связей между государствами-участниками. Группа играет роль платформы, способствующей взаимовыгодным экономическим и торговым связям посредством развития транспортных коридоров, мер по упрощению перевозок и торговых процедур, содействия свободному и безопасному перемещению лиц, товаров, услуг и инвестиций.-0-