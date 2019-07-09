Постком Союзного государства готов обсуждать вопросы интеграции вместе с рабочей группой - Рапота

9 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Постоянный комитет Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции Беларуси и России в рамках деятельности совместной рабочей группы. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи глава государства акцентировал внимание на необходимости своевременного решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях.

Григорий Рапота согласился с утверждением Президента, но указал на отсутствие представителей Посткома в составе созданной рабочей группы. "Есть одна деталь. Она заключается в том, что Постоянный комитет (Союзного государства. - Прим. БЕЛТА) не включен в рабочую группу (по вопросам интеграции Беларуси и России), поэтому мне очень сложно комментировать, о чем они там договорились. То есть я в курсе дел в целом, но мне сложно комментировать по существу каких-то договоренностей или недоговоренностей", - сказал он.

Вместе с тем Постком не стоит в стороне от развития двусторонних отношений. "Это наша прямая обязанность и ответственность - развитие российско-белорусских отношений. Мы этим занимаемся в ежедневном режиме, - подчеркнул Григорий Рапота. - Как только началась работа совместной группы, мы, естественно, предложили свое видение ситуации. Уверен, что это будет использовано. Если потребуется наше более активное участие, мы к этому готовы".

Он заверил, что Постоянный комитет готов делать все от него зависящее, чтобы Союзное государство развивалось в соответствии с договором от 1999 года. "А там очень много серьезных позиций, которые требуют своего развития", - добавил Григорий Рапота.

По его мнению, основой Союзного государства должны быть политические военные отношения, сотрудничество в области внешней политики, а также создание единой структурной промышленной политики, транспортного, энергетического пространства. "Тут еще очень-очень много работы. Причем работы не столько в юридической плоскости, потому что каких-то серьезных правовых препятствий для развития сотрудничества у нас нет. Многое уже отработано. Но нам нужны значимые, серьезные проекты, которые бы это единое пространство создавали (в реальности, а не на бумаге. - Прим. БЕЛТА)", - сказал он. В качестве примера подобных успешных проектов он назвал строительство атомной электростанции.

Григорий Рапота считает, что нужно дождаться оглашения итогов работы совместной группы, а затем принимать решения о дальнейших действиях. "Сейчас активно работает рабочая группа. Естественно, у них там будут какие-то подвижки, я почти уверен в этом. Они доложат на встрече в Санкт-Петербурге президентам. Давайте подождем и посмотрим, что там нас ожидает", - предложил он.

Для решения любой задачи нужны две составляющие - политическая воля, взаимопонимание плюс достаточный уровень компетенции у исполнителей, считает государственный секретарь СГ. "Если будет политическая воля для решения задачи, четко сформулированная, и будут квалифицированные исполнители, которые могут эту задачу решить, любая задача нам по силам", - резюмировал Григорий Рапота.-0-