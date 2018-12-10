Постпред Беларуси избрана председателем комиссии по предупреждению преступности ЭКОСОС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Елена Купчина избрана председателем Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Такое решение было принято во время 27-й возобновленной сессии комиссии, которая состоялась 6-7 декабря в Вене. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Представитель Беларуси был избран на должность руководителя функциональной комиссии ЭКОСОС ООН впервые. Елена Купчина будет занимать этот пост до середины декабря 2019 года. В белорусском внешнеполитическом ведомстве рассказали об основных направлениях деятельности комиссии на будущий год. "Она будет сосредоточена на оценке вклада предупреждения преступности и эффективной борьбы с ней в достижение Целей устойчивого развития, обсуждении подходов к предупреждению преступлений, совершаемых на почве нетерпимости и дискриминации", - отметили в МИД. Кроме того, комиссия будет заниматься подготовкой Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который состоится в 2020 году в Японии.

ЭКОСОС занимает центральное место в деятельности системы ООН по продвижению всех трех аспектов устойчивого развития - экономического, социального и экологического. В состав совета входят восемь функциональных комиссий, две из которых - по предупреждению преступности и уголовному правосудию и по наркотическим средствам - работают на базе Отделения ООН в Вене.

Комиссия по предупреждению преступности - центральный орган системы ООН, отвечающий за формулирование международных подходов в области предупреждения преступности и осуществления уголовного правосудия, в том числе в таких сферах, как борьба с торговлей людьми, транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Комиссия ведет мониторинг применения соответствующих стандартов и норм ООН, разрабатывает рекомендации по противодействию новым и возникающим формам преступности.

В комиссию входят 40 стран, представляющих все регионы мира. Беларусь является ее членом с 2010 года, а в апреле 2018 года она была избрана в состав комиссии на следующие три года.-0-