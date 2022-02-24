Постпред Беларуси при ОБСЕ: события в Украине стали следствием безрассудной политики Запада

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Украине стали следствием безрассудной политики Запада. Об этом говорится в выступлении постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Андрея Дапкюнаса на внеочередном Постсовете организации, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь на протяжении всех последних лет предупреждала, буквально била в набат об опасной эскалации военно-политической ситуации в нашем регионе. К нам не прислушались. Беларусь выдвинула целый ряд крупных инициатив, направленных на перезапуск широкого международного диалога по вопросам европейской безопасности, напрямую отвечающих сути Хельсинкского процесса, когда-то принесшего мир и долгожданную разрядку на наш континент. Нам одобрительно кивали головой, но никто не воспринял их всерьез", - констатировал дипломат.

Более того, Беларусь многократно заявляла об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем. "Мы задавали вопрос: сколько еще может продолжаться это нагнетание напряженности и истерии, политическое и экономическое принуждение, гибридные атаки и агрессивная риторика? В ответ лишь упреки, обвинения и новые угрозы! Нынешняя ситуация, как это ни прискорбно, стала прямым следствием подобной безрассудной политики Запада, направленной на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.

По его словам, это привело к стремительному росту напряженности в восточно-европейском регионе, деградации создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, обесцениванию международных договоров и соглашений.-0-