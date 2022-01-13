Постпред Беларуси при ОБСЕ: только через диалог можно достичь должного уровня безопасности и взаимодействия

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достичь должного уровня безопасности и взаимодействия можно только посредством диалога. Уверенность в этом выразил постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас, выступая 13 января на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время мероприятия Польша, которая на протяжении 2022 года будет председательствовать в ОБСЕ, представила приоритеты деятельности организации на этот период.

В связи с этим Андрей Дапкюнас подчеркнул: "Делегация Беларуси приветствует министра иностранных дел Польши на заседании Постоянного совета и благодарит его за представление приоритетов действующего председательства ОБСЕ и видения путей развития нашей организации. Признательны вам за заявленную открытость при дальнейшем обсуждении путей обеспечения всеобъемлющей и неделимой безопасности".

"Именно в контексте построения на пространстве ОБСЕ сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности, как об этом было заявлено в итоговой декларации последнего саммита организации в Астане в 2010 году, мы воспринимаем и прозвучавшее сегодня заявление делегации Российской Федерации, и недавние российские предложения по выработке гарантий безопасности", - сказал постоянный представитель Беларуси.

Он обратил внимание, что Беларусь всегда выступает за широкий диалог, направленный на преодоление противоречий и снижение конфронтации.

В частности, Андрей Дапкюнас подчеркнул: "Мы по-прежнему убеждены, что только посредством диалога сможем достичь должного уровня безопасности и взаимодействия. Нам импонирует акцент, который действующее председательство намерено сделать на улучшении качества нашей дискуссии. Это напрямую связано с повышением результативности нашего взаимодействия".

Белорусский представитель выразил мнение, что именно недостаточная результативность - наиболее слабое место в нашей общей работе. Он уверен в том, что положительные сдвиги в этом вопросе возможны в том случае, если каждый участник организации будет пытаться не только высказать, что наболело, а найдет в себе силы сказать это так, чтобы не оттолкнуть партнера, а, наоборот, построить новые мосты доверия и понимания.

"Мы обратили внимание на то, что одной из предпосылок успеха ОБСЕ уважаемый председатель назвал "демонстрацию силы через добрые дела". Беларуси близок этот подход. Истинное величие силы, в том числе в мировой политике, не заключается в способности разрушать. Истинная сила проявляется в милосердии и великодушии", - сказал Андрей Дапкюнас.

В качестве примера такого высокородного проявления политической силы он привел опубликованное десять дней тому назад совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. "Четыре из этих государств входят в нашу организацию. Такие судьбоносные документы не должны теряться в потоке дежурных словопрений, - уверен постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ. - Их уникальный гуманистический заряд можно и нужно использовать для преодоления враждебности и сближения везде, включая нашу организацию".

По мнению белорусского дипломата, с учетом пагубного наследия COVID-19 видится оправданным фокус польского председательства на обмен передовым опытом восстановления и модернизации экономики, в том числе путем снижения рисков, стимулирования предпринимательства, в целом развития человеческого потенциала.

"При этом считаем нужным заявить о нашем неприятии санкционного подхода, не соответствующего ни букве, ни духу хельсинкского процесса. В организации, уникально построенной на принципе всеобщего согласия, роль председателя особенно сложна и деликатна. Кто-то может со мной не согласиться, но, мне кажется, идеальный председатель в своей работе мало заметен. Важная невидимая работа председателя проступает лишь косвенно: в сближении участников организации, в большей доброжелательности и сдержанности дискуссии, в диалоге, в котором находится место эмпатии", - подчеркнул Андрей Дапкюнас.

Белорусский дипломат выразил надежду, что польскому председательству удастся обеспечить преемственность усилий предыдущих председательств и эффективно организовать коллективную работу в ОБСЕ в духе непредвзятого и справедливого посредничества с равным вниманием к интересам и приоритетам всех государств-участников.

Беларусь будет председательствовать во втором триместре 2022 года в Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Как ожидается, в июне состоится совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и ФСОБ.-0-