Постпред Беларуси при ООН подверг критике деятельность Совета по правам человека

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, выступая на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Докладу Совета ООН по правам человека, подверг критике деятельность этого совета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Валентин Рыбаков подтвердил важность Совета ООН по правам человека в международной правозащитной тематике, подчеркнув, что работа этого органа должна быть направлена на реальные вопросы прав человека и способствовать укреплению потенциала государств в области защиты и поощрения прав человека. Валентин Рыбаков выступил в поддержку механизма универсального периодического обзора, созданного в соответствии с мандатом СПЧ, через который должен осуществляться неселективный мониторинг ситуации с правами человека во всех странах без исключения.

"Вместе с тем белорусский дипломат подверг критике деятельность СПЧ, отметив наличие закоренелых проблем в его работе: политизацию и двойные стандарты, необъективность оценок ситуаций с правами человека в различных странах, чрезмерную перегруженность дискуссий страновыми "сюжетами". Подчеркнул, что СПЧ превращается в репрессивный орган и работает вразрез с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой не упоминается легализация методов политического давления, санкций или их угроза, - отметили в МИД. - Руководитель белорусской дипмиссии выступил против страновых мандатов, которые не способствуют диалогу между государствами".

C учетом критической финансовой ситуации и необходимости экономии ресурсов ООН Валентин Рыбаков предложил подумать над проведением ревизии повесток дня Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН и СПЧ и исключить из них дублирующие резолюции, что позволит повысить эффективность СПЧ, сократить человеческие и финансовые ресурсы.

"Постпред Беларуси подчеркнул, что укрепление СПЧ не должно рассматриваться за счет наделения этого органа дополнительными функциями судейства. Глава белоруской дипмиссии выступил за необходимость развития в Совете механизмов сотрудничества и дискуссионных площадок по обмену передовой практикой в различных сферах прав человека, в том числе в контексте реализации Повестки дня - 2030", - проинформировали в МИД.-0-