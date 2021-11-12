Постпред Беларуси в ООН обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поляки и прибалты извлекают выгоду из миграционного кризиса. Об этом заявил РИА Новости постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, сообщает БЕЛТА.

"Польша и Литва используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах - просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств", - подчеркнул Валентин Рыбаков.

Дипломат добавил, что за счет демонизации Беларуси соседние страны пытаются повысить свою значимость в глазах западных политиков.

Ранее члены СБ ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, а также примкнувшая к ним Албания обвинили Минск в искусственном создании коллапса на границе для дестабилизации ситуации в регионе.

"Мы считаем, что именно западные страны "инструментализировали" эту самую миграцию, потому что уничтожили государственность, экономику, инфраструктуру в отдельных странах, образ жизни там. Именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово сейчас бегут из государств, которые были разрушены западными странами", - прокомментировал Валентин Рыбаков.

По его словам, Беларусь не является ни причиной, ни источником потоков, которые направляются в Евросоюз. "Люди не едут в Беларусь. Люди едут через Беларусь", - пояснил дипломат.-0-