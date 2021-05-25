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25 мая 2021, 19:39

Постпредство Беларуси в Женеве: служащий среднего звена секретариата ООН не является институтом для оценки действий властей суверенных государств

Фото из архива
Фото из архива

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянное представительство Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях выступило с заявлением в ответ на позицию, озвученную 25 мая Рупертом Колвиллом, пресс-секретарем верховного комиссара по правам человека, в отношении Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Ни ООН в целом, ни верховный комиссар, ни УВКПЧ, ни тем более служащий среднего звена секретариата ООН господин Руперт Колвилл не является уполномоченным институтом для того, чтобы давать оценки действиям властей суверенных государств", - говорится в заявлении.

Постпредство отмечает, что компетентными государственными органами Беларуси гражданин Роман Протасевич признан подозреваемым по нескольким уголовным делам в соответствии с законами Республики Беларусь, в связи с чем был объявлен в международный розыск. "Он задержан правоохранительными органами на законных основаниях в международном аэропорту Республики Беларусь, - подчеркнули в дипмиссии. - Квалификация действий белорусского государства в связи с задержанием гражданина Беларуси Романа Протасевича как "незаконные", "произвольные" и "злоупотребление" красноречиво свидетельствует о выходе международного чиновника за пределы его полномочий и рамки мандата УВКПЧ, о нарушении им принципа беспристрастности международных должностных лиц ООН, нарушении презумпции невиновности".

В постпредстве подчеркнули, что для таких заявлений в отношении ареста Романа Протасевича должностное лицо секретариата УВКПЧ не располагает никакими юридическими документами, признанными всеми членами международного сообщества, и исходит исключительно из политических оценок, высказанных политиками и чиновниками весьма небольшой группы западных стран из 194 государств - членов ООН.

"Для использования от имени помощника генерального секретаря ООН в публичном документе в отношении инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси таких слов, как "угроза применения военной силы", "принудительная посадка" или "насильственно перенаправленный", Руперт Колвилл не имеет в своем распоряжении никаких юридических оснований, кроме домыслов и предположений политиков и чиновников из числа тех же западных стран, - подчеркнули в дипмиссии. - Все эти домыслы и предположения сделаны ими даже до начала формальных процедур международных проверок, которые осуществляются в таких случаях представителями соответствующих международных структур, в частности ICAO, IATA и EASA. Белорусские власти в соответствии со своими международными обязательствами пригласили эти и другие организации, включая администрации США и ЕС, компетентные в вопросах пассажирских авиаперевозок, принять участие в расследовании инцидента".

В заявлении также подчеркивается, что заявление Руперта Колвилла демонстрирует его личную ангажированность и предвзятость, недопустимые для международного чиновника, в стремлении поддержать оценки события, изложенные небольшой группой западных стран. "Мы уважаем личные убеждения Руперта Колвилла и верховного комиссара, которого он представляет, в том числе заботу о состоянии Романа Протасевича, который, будучи задержанным, продолжает пользоваться всеми правами и несет все обязанности белорусского гражданина, но полагаем неуместным их выражение в официальном публичном документе от имени Организации Объединенных Наций", - заявили в белорусской дипмиссии.

Постоянное представительство требует от УВКПЧ предоставления в адрес постоянного представительства Беларуси в Женеве заслуживающих доверия доказательств, а не демонстрации "пробирки с зубным порошком", которые подтверждали бы обоснованность использования отмеченных недопустимых квалификаций в адрес действий Беларуси. "В отсутствие таких доказательств мы требуем от УВКПЧ публичных дезавуирующих извинений", - резюмировали в постпредстве.-0-

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