Постпреды обсудят предложения в проект повестки дня заседания СМИД СНГ

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ состоится 21 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Члены совета постпредов намерены обсудить семь вопросов. Среди них - подведение итогов председательства Беларуси в Содружестве, выполнение плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ в 2021 году.

Постоянные полномочные представители также рассмотрят вопрос подготовки предложений в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое планируется провести 8 апреля 2022 года в Душанбе.

Кроме того, на заседании пойдет речь об итогах деятельности Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ в 2021 году и предложениях в план его работы на 2022 год с учетом приоритетных задач развития СНГ.-0-