Постпреды сформируют 29 января проект повестки заседания СМИД СНГ

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 29 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Постоянные полномочные представители сформируют проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 3 апреля в Казахстане. Будет рассмотрен и утвержден план работы Совета постоянных полномочных представителей на текущий год.

Кроме того, члены совета согласуют кандидатуры глав миссий наблюдателей от Содружества на внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана, назначенных на 9 февраля, и выборах в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана, назначенных на 1 марта.-0-