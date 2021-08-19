Постпреды сформируют проекты повесток дня заседаний СМИД и Совета глав государств СНГ

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 24 августа в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.Члены Совета постпредов намерены обсудить пять вопросов. Среди них - проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14-15 октября в Минске. Также на встрече планируется сформировать проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств.Постоянные полномочные представители заслушают информацию о деятельности Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств Содружества. В режиме видео-конференц-связи главным докладчиком по вопросу выступит председатель совета Петр Федоров (директор Дирекции международных отношений ВГТРК).Кроме того, на заседании планируется принять решение о главе миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Узбекистана, назначенных на 24 октября.-0-