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27 октября 2020, 14:29

Постпреды СНГ обсудили в Минске подготовку к заседанию Совета глав правительств

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к заседанию Совета глав правительств стала одной из тем очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, которое состоялось сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате, что вызвано эпидситуацией в странах Содружества. На заседании будет рассмотрен план мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2030 года. Это достаточно обширный документ, который включает более 300 пунктов, охватывает все стороны социально-экономического развития стран Содружества и нацелен на создание достойных условий для жизни граждан стран СНГ", - рассказал постоянный полномочный представитель Узбекистана при уставных и других органах Содружества, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

Кроме того, постпреды обсудили деятельность Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ и вопрос об участии стран Содружества в XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, проведение которой предусмотрено планом мероприятий, посвященных 30-летию СНГ.

"2021-й - год 30-летия СНГ. Под этой эгидой пройдут многие мероприятия. За этот период многое сделано, но еще больше нам предстоит сделать. Жизнь не стоит на месте, и наша организация также должна совершенствоваться. Как ожидается, на очередном заседании Совета глав государств будет рассматриваться вопрос о концепции развития стран СНГ до 2030 года", - добавил Насирджан Юсупов.

Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества намечено на 24 ноября.-0-

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