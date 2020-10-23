Постпреды СНГ обсудят в Минске подготовку к заседанию Совета глав правительств

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 27 октября в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Первым вопросом повестки дня заседания станет обсуждение деятельности Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ. Информацию о нем в режиме видеоконференцсвязи представят сопредседатель правления МФГС Михаил Швыдкой и исполнительный директор фонда Анатолий Иксанов.

Затем постоянные полномочные представители стран Содружества рассмотрят вопрос о подготовке к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ, которое в онлайн-формате состоится 6 ноября и в ходе которого планируется принятие значимых для дальнейшего развития сотрудничества в рамках СНГ документов.

Кроме того, члены Совета постпредов обсудят вопрос об участии стран Содружества в XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, проведение которой предусмотрено планом мероприятий, посвященных 30-летию СНГ. О ходе подготовки к выставке участников встречи проинформирует заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский.-0-