Постпреды СНГ рассмотрят предложения в проект повестки заседания Совета министров иностранных дел

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 3 декабря в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Первым пунктом повестки дня планируется согласовать совместный план мероприятий Исполнительного комитета СНГ, Совета постоянных полномочных представителей стран Содружества и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ по реализации поручений, исходящих из решений Совета глав государств (11 октября), Совета глав правительств (25 октября), Совета министров иностранных дел СНГ (10 октября), а также предложений, высказанных главами делегаций во время данных заседаний.

Постпреды подведут итоги своей деятельности в уходящем году и обсудят предложения в план работы совета на 2020 год с учетом приоритетных задач развития СНГ. Исполнительный комитет СНГ также представит постоянным полномочным представителям предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, намеченного на 3 апреля 2020 года в Казахстане.-0-