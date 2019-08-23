Постпреды СНГ сформируют 28 августа проект повестки заседания Совета глав правительств

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 28 августа в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Постоянные полномочные представители сформируют проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в Москве 25 октября. Планируется, что в узком составе главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в формате СНГ и определят дату и место своей следующей встречи.

В широком формате будет рассмотрена концепция сотрудничества стран Содружества в области цифрового развития общества и план первоочередных мероприятий по ее реализации, а также стратегия обеспечения информационной безопасности государств СНГ. Традиционно целый блок документов, вносимых на рассмотрение глав правительств, будет посвящен вопросам финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.

Ожидается, что будут подписаны документы, регламентирующие сотрудничество стран Содружества по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью, антимонопольному регулированию, развитию радионавигации, рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Кроме того, главы правительств рассмотрят вопросы, касающиеся розыска военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах, поиска мест захоронений, эксгумации, идентификации останков и перезахоронения их на родине, проведения Игр стран СНГ, а также сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Кроме того, члены Совета постпредов обсудят подготовку программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ. Проект программы разработан туркменской стороной в соответствии с инициативой Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, высказанной им в октябре 2017 года во время заседания Совета глав государств СНГ. Проектом документа предусматриваются конкретные действия по развитию и укреплению внешнеполитического сотрудничества государств Содружества не только в СНГ, но и в международных организациях, определяются механизмы и направления взаимодействия по ключевым глобальным и региональным проблемам.

На заседании Совета полномочных представителей также будет согласована кандидатура главы Миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Палату представителей Национального собрания Беларуси, которые пройдут 17 ноября.-0-