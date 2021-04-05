Постсовет ОДКБ рассмотрел план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны

5 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности состоялось сегодня в очном формате, в нем принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В качестве подготовки к предстоящим в апреле-мае заседаниям уставных органов организации были рассмотрены план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2021 года - первое полугодие 2022 года, а также план мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

Также были рассмотрены другие документы. "Работа над названными планами и документами продолжится на последующих заседаниях Постоянного совета ОДКБ", - добавил пресс-секретарь.-0-