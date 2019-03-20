Постсовет ОДКБ согласовал план действий по реализации контртеррористической стратегии ООН

20 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ сегодня на заседании в Москве согласовал план действий по реализации контртеррористической стратегии ООН, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Был рассмотрен и согласован проект плана коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, а также регламент информационного взаимодействия Центра кризисного реагирования ОДКБ, - проинформировал пресс-секретарь. - Постсовет обсудил проект повестки дня предстоящего в конце апреля заседания Совета министров обороны и принял решение о направлении его на согласование председателю СМО ОДКБ".-0-
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