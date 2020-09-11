Поведение западных соседей Беларуси иначе как истерикой и цирком не назовешь - Эйсмонт

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поведение западных соседей Беларуси иначе как истерикой и цирком не назовешь. Об этом заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"То, что сейчас происходит вокруг Беларуси, ее западной части (страны Балтии, Польша и Украина), иначе как истерикой и цирком, на мой взгляд, называть нельзя", - сказал Иван Эйсмонт.

В пример он привел позицию Украины в отношении событий в Беларуси: президент Украины Владимир Зеленский призвал к проведению новых выборов, затем украинский МИД отозвал своего посла из Минска и заявил о замораживании контактов. Параллельно Киев оказывает содействие оппонентам белорусской власти, а недавно появилась информация, что спецслужбы Украины вместе с США готовили в Беларуси провокацию с участием российских вагнеровцев.

"У граждан, которые следят за политикой, всегда возникает чувство: а имеешь ли ты моральное право давать советы соседу, когда у тебя бардак в стране, когда у тебя идет гражданская война и автобусы расстреливают? Ты у себя вначале наведи порядок", - так прокомментировал эти события украинский политик, первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко. По его мнению, в Украине сейчас идет межклановая борьба за власть, но свою политику там все равно никто не может проводить - так сильно внешнее влияние.

Его мнение поддержал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук. "Эта "добрая" традиция уже давно в Украине: они могут разрушить даже межгосударственные отношения в угоду клановых разборок, - сказал он. - У меня была некая надежда, когда выбрали Зеленского, что этот человек не из политики и, возможно, будет какая-то нестандартная линия поведения. К сожалению, прошло совсем немного времени, но очевиден тот факт, что линия поведения Зеленского ничуть не отличается от той линии, которая проводилась ранее. Соответственно, не этот человек управляет процессами и страной, а этим человеком управляют".-0-