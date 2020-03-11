Повестка дня сотрудничества Беларуси и России не ограничивается нефтяными вопросами - Румас

11 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Повестка дня сотрудничества Беларуси и России не ограничивается вопросами поставок нефти. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя итоги состоявшихся сегодня в Москве переговоров с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Журналистов всегда интересуют, в первую очередь, вопросы нефти в последнее время, но на самом деле сегодня на встрече с моим коллегой мы обсуждали широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, - сказал Сергей Румас. - У нас большая повестка дня, она не ограничивается нефтью. Товарооборот в прошлом году с Российской Федерацией был $36 млрд, и нефть и нефтепродукты хоть и занимают важную часть в этом товарообороте, но это не все сотрудничество в торговой сфере с РФ".

По словам премьер-министра Беларуси, сегодня на первой полноформатной встрече с Михаилом Мишустиным были обсуждены все аспекты двустороннего сотрудничества, которые волнуют каждую из сторон. "И в принципе я удовлетворен результатами переговоров", - отметил Сергей Румас.-0-