Повестку дня саммита ОДКБ обсуждают в Астане на высоком уровне

8 ноября, Астана /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности проходит в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания предполагается обсудить более двух десятков вопросов, 15 из которых будут вынесены на рассмотрение глав государств. Лидеры стран ОДКБ проведут переговоры в столице Казахстана во второй половине дня.

Министры и секретари советов безопасности прибыли во Дворец Независимости в Астане утром 8 ноября. Непосредственно перед заседанием у них была возможность пообщаться в кулуарах, сверить часы по наиболее актуальным вопросам. Официальная часть мероприятия началась после церемонии совместного фотографирования и проходит без участия прессы.-0-